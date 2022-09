S téměř desetiprocentním náskokem se dostalo na první příčku obdobně jako v Chebu hnutí ANO 2011. Skočilo tak dosavadní vedení, kde byl v čele od roku 2000 Dalibor Blažek, který kandidoval za Místní hnutí za harmonický rozvoj. „V Aši jednoznačně vyhrálo ANO. Nevím na kolik je toto vítězství kvalitou programu, ale když vidím, že průřezově je to v celém Karlovarském kraji, tak si myslím, že velký vliv tady má antikampaň, kdy ANO vyzývala lidi, aby řekli jasné ne současné vládě. Dalším faktorem je zřejmě i strach lidí z toho, co přijde s energiemi. Nyní se můžeme jen domnívat, jaký je opravdový důvod, každopádně v Aši ANO vyhrálo výrazně a je třeba vítězům pogratulovat a popřát, aby se jim dařilo to město posunovat tak, jak to lidem slíbili,“ uvádí Dalibor Blažek.