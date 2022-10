"Dalo se to předpokládat, základna ANO je silná. I tak bych ale chtěla poděkovat všem, kteří mi dali svůj hlas, ať už šlo o naše voliče nebo i ty netradiční voliče SPD," uvedla Chromcová, která na rozdíl od Procházkové vstupovala do letošních voleb jako naprostý politický nováček.

Jezdecký klub a s ním i kandidátka do Senátu dostaly výpověď. Audit mluví pro ně

Ta si zatím vůbec nepřipouští, že by se podobného klání ještě někdy účastnila. Může za to předvolební kampaň, která se zvrtla v útok proti její osobě. "Bylo to dost nechutné a svědčí to o nízké politické kultuře v naší zemi," komentovala situaci Chromcová. Ta je totiž jednou z členek výboru Jezdeckého klubu ve Staré Roli v Karlových Varech, který dostal od města nyní výpověď poté, co se ukázalo, že smlouva mezi klubem a městem je neplatná. Stalo se tak na základě kontroly. Tu do klubu poslal Jiří Škarda se Stanislavem Škrobáčkem, kteří jsou s Jezdeckým klubem ve sporu. Veškeré audity a kontroly dopadly ve prospěch klubu, přesto se "koňákům" vyčítá, že bez vědomí města podnajali rybník v areálu rybářům. Chromcová za spolek říká, že nešlo o podnájem, ale vybírání standardních členských příspěvků. "Všechno máme zaúčtované. Kdyby to bylo jinak, kontroly by to odhalily," vysvětlovala neúspěšná kandidátka do Senátu.

Přesto podal Škarda na Jezdecký klub trestní oznámení a zároveň dal podnět na další vyšetření u Generální inspekce bezpečnostních sborů. "Já vám na spor s jezdeckým klubem odpovídat nebudu, protože tam probíhá vyšetřování. Že bylo ukončeno? Tak to máte špatné informace, protože já jsem dal podnět i na GIPS a státnímu zástupci. My máme totiž dohodu s klubem o využívání rybníku a za to jsme platili osm tisíc ročně. To nebyly členské příspěvky, ale nájem. Nikdy jsme ani nebyli členy. Máme na to originály. Kdyby nás klub nechal vylovit ryby, co jsme tam za 250 tisíc korun nasadili, tak by byl klid," reagoval na případ Škarda.

Právě kvůli této kauze čelila Chromcová útokům, které ještě zesílily před volbami. Také facebookový profil Deníku zneužil Škarda ještě tento pátek pro velmi osobní invektivy vůči Chromcové, kdy se nevybíravě pustil do jejího soukromého života. Příspěvky však záhy bez zásahu Deníku zmizely.

Karlovarsko hlásí nejnižší účast. K volbám přišlo jen 10,5 procenta voličů

"To trestní oznámení na Jezdecký klub se objevilo až poté, co jsem oznámila svou politickou kandidaturu do Senátu. Čelila jsem na sociálních sítích od jistého člověka urážkám a nenechám si to líbit. Proto jsem rozhodnutá, že na tuto osobu podám trestní oznámení," prozradila.

Procházkovou i Chromcovou spojují dvě věci. Zatímco Procházková pracuje u záchranné služby jako lékařka, Chromcová jako operátorka. Navíc byly obě poprvé zvoleny do karlovarského zastupitelstva. "Bude to zajímavé. Každá taková zkušenost je dobrá, i když budeme jako SPD v opozici. V našem městě je spousta věcí, které se musí řešit. Jako zastupitelka se budu zajímat především o sport, protože si nemyslím, že by podpora sportu v Karlových Varech byla spravedlivá. Dalším sektorem, na který se chci zaměřit, je lázeňství a cestovní ruch. Karlovy Vary doplatily nejdříve na covid, teď odpadli další klienti, město přišlo o Rusy. Ta krize dopadá na Karlovy Vary mnohem více než na jiná města," uzavřela Chromcová.