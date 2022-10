Ta byla vůbec jako jediná kandidátka z celé republiky, která postoupila za SPD do druhého kola senátních voleb. Procházková získala ve druhém kole 67,97 procent hlasů, naopak Chromcová jen 32,02 procent. Kuriozitou nad senátním kláním na Karlovarsku byla navíc skutečnost, že obě kandidátky pracují na Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje - Procházková jako lékařka, Chromcová jako operátorka. Obě ženy byly navíc poprvé zvoleny do karlovarského zastupitelstva.

Procházková nad Chromcovou suverénně vedla celé druhé kolo, v podstatě celou dobu vedla o dvojnásobek hlasů. "Jsem ráda, že voliči přišli a že mi dali svůj hlas. Sledovala jsem výsledky a domnívám se, že mému vítězství vděčím především skalním voličům ANO," komentovala vítězství v senátních volbách Procházková, která nadále i po svém zvolení je rozhodnuta zůstat ve službách záchranné služby.

Její konkurentka Chromcová přiznala, že ve vítězství nevěřila, a to s ohledem na první kolo senátních voleb, kde získala od voličů je 14,12 procenta, zatímco Procházková 25,86 procenta. "Dalo se to předpokládat, základna ANO je silná. I tak bych ale chtěla poděkovat všem, kteří mi dali svůj hlas, ať už šlo o naše voliče nebo i ty netradiční voliče SPD," reagovala na volby Chromcová, která naopak od Procházkové vstupovala do letošních voleb jako naprostý politický nováček.