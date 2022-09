Lidem také vadí nebezpečné, prašné a úzké cesty, na kterých často rychle jezdí rozměrná zemědělská technika, mají obavy o bezpečnost dětí. Motoristé či cyklisté jsou často při cestě do zaměstnání vystavováni krizovým situacím na silnici, ať už do Chebu, nebo do Okrouhlé. Obec má také velký potenciál na propojení s bavorským lázeňským městečkem Bad Neualbenreuth, které od ní leží šest kilometrů a které místní znají zejména díky hojně navštěvovaným Sibylliným lázním, ale zatím se nic neděje.