Aleš Rolník, podnikatelZdroj: Deník/Kateřina Butaki

Umět komunikovat dlouhodobé projekty napříč politickými stranami v Chebu, tak aby vize neměnily každé čtyři roky. Co se týče témat, které by mohly rezonovat, tak to je například rozvoj podnikatelského prostředí, dostupnost bydlení a aktivní přeshraniční spolupráce.