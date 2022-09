„Dlouhodobá strategie města s cílem uspořit energie a tak i finance svým občanům, ale také kultura a vzdělávací program pro mladou generaci. Nebo vývoj a technické zaměření, to by podle mého názoru mělo rezonovat ve volbách,“ sděluje podnikatel v mediální sféře Miro Novy z Chebu.

Podobný názor sdílí i majitelka obchodu Medlenka v Chebu Lenka Fleischmannová. „Téma dneška jsou energie, inflace. Mnoho z nás si nespojuje souvislost s předchozí vládou a válkou na Ukrajině. Pro mě jsou volitelní jen ti, kteří podporují demokracii,“ říká.

Tajemník města Cheb Václav Sýkora vnímá ve společnosti značnou rozladěnost. „Těžko říci, jaké téma bude to nosné pro chebskou komunální politiku. Vnímám, že celá společnost je rozhádaná, špatná nálada z doby covidu se přesunula k problematice zdražování zboží i služeb. Svůj vliv má i válka na Ukrajině. Tyto nálady se mohou promítat i do komunálních voleb. Přestože místní politici z výše jmenovaného ovlivní máloco, myslím, že část obyvatelstva bude volit podle vystupování stran na celostátní úrovni. S tématy pro komunální volby přijdou strany samy a netroufám si je odhadovat. Rád bych věřil, že se Chebané rozhodnou volit uskupení a osobnosti, které znají, kterým věří, a potlačí ty pochmurné nálady, o kterých mluvím na začátku,“ uvádí tajemník. Populistických gest v předvolebních kampaních se obává sociální pracovník z Chebu Ondřej Topinka. „Co rozhodne boj o radnici? Domnívám se, že velký vliv bude mít celostátní politika, respektive celospolečenská nálada. Za poslední tři roky jsme výrazně zkoušeni velice náročnými tématy, která ovlivňují životy většiny z nás. V rámci Chebu budou nosná témata v podobě zeleně, rozvoje průmyslové zóny, bazénového komplexu a sociální oblasti. Mám trochu obavy, že budou mít navrch populistická uskupení, kdy budou nabízet jednoduchá řešení, která z pozice komunálu budou nereálná,“ nechává se slyšet.

Útok na peněženky rozhodne volby

V Chebu kandiduje do komunálních voleb, které proběhnou 23. a 24. září, devět volebních uskupení. O křeslo starosty se uchází současný starosta Chebu Antonín Jalovec, a to za VPM – Volba pro město, ale také nová osobnost v komunální politice, kterou je ředitelka 6. základní školy Cheb Štěpánka Černá. Kandiduje za Volbu pro kraj. Zajímavostí je, že oba kandidáti pochází ze školského prostředí.

„Vzhledem k tomu, že nemám žádnou politickou zkušenost, tak jsem nabídku nejprve odmítla s tím, že to pro mě bylo něco úplně nového, a řekla jsem si, že do politiky dělat nechci. Ale následně se mi myšlenky rozležely a řekla jsem si jako chebský rodák, že bych ráda ovlivnila právě život v Chebu. Není mi lhostejné místní dění a vím, že vést město není vůbec jednoduché. Mám zkušenosti vést školu a to je podstatně menší kolektiv než město. Do místní komunální politiky bych mohla vnést jiný pohled,“ sděluje Černá. Podle ní je žen v politice stále málo.

Jalovec chce obhájit vítězství z minulých voleb i proto, že předešlé roky byly ryze nestandardní. „Dva roky pandemie, poté válečná i ekonomická krize, takže bychom rádi dostali možnost se projevit v dalším volebním období, kde budeme moci ukázat, že v běžných poměrech si vedeme efektivně a dobře,“ dodává.

Komunistická strana Čech a Moravy má jako jedničku poradce z Hájů Pavla Hojdu, Občanská demokratická strana Michala Pospíšila, krajinného architekta. Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT — sdružení DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK má v čele invalidní důchodkyni, ochránkyni zvířat z Břízy Janu Labudíkovou. Za Českou pirátskou stranu kandiduje na post starosty vedoucí sociálních služeb a právník Ondřej Špalíček. V čele ANO 2011 je manažer, spolumajitel chebského Mlíčňáku, zastupitel města Chebu a Karlovarského kraje z Podhradu Jan Vrba. Svoboda a přímá demokracie (SPD) má v čele chebskou učitelku Janu Parajňákovou, Koalice pro Cheb lékaře z Podhradu Karla Tyrpekla.

Co podle Chebanů rozhodne o výsledku voleb ve městě?