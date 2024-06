V sobotu 22. června se na střechu varských podzemních garáží na náměstí Dr. Milady Horákové vrací hudebně pestrý festival Top RoofTop Fest. Akce, která každoročně podává multi-kulturně výživnou nadílku, se letos koná už podeváté. Zahrají česká femi-punk kapela Mucha, maďarská skupina Terra Profonda nebo partička Kill The Dandies!, která je držitelem Českého lva za hudbu k filmu Okupace. V krátkém rozhovoru nám více k letošní přehlídce pověděl zakladatel a dramaturg festivalu Ricardo Delfino.

Kapela Mucha. | Foto: Deník/VLP Externista

Festival pořádáte od roku 2015. Pár let se ale konal úplně někde jinde.

Festival vznikl vlastně omylem. S mou kapelou jsme byli součástí jednoho česko-německého výměnného projektu a shodou náhod to dopadlo tak, že jsem tu českou štaci postavil já ve Varech na střeše bývalých veřejných záchodků předělaných na galerii Supermarket WC. První ročník stál celkem sedmnáct tisíc, což absolutně nechápu, jak se mohlo povést. S prvním ročníkem mi pomáhala dnes již bývalá přítelkyně Bělka Čurlinová, v současné době prezidentka spolku pořádající RoofTop. Od té doby vznikl tým, všichni jsme prošli životními změnami a výzvami, a průběžně se to prolínalo i do akce samotné. V mém případě byl vlastně RoofTop startovací pozice aktivního působení v kultuře. Získanými zkušenostmi z produkce a technické produkce, proma a dramaturgie jsem v posledních skoro deseti letech aplikoval pro jiné velké festivaly po republice nebo při spolupráci s kapelami z ČR i zahraničí. Nebýt RoofTopu, dělal bych asi něco jiného, než nyní dělám a zbožňuji.

O ČR se říká, že je to země festivalů. Co pro vás znamená festival?

Festivalem se dnes nazývá kdeco. Pro mne je festival oslava výjimečnosti místa, hudby a možnosti se setkávat, o kterou jsme před pár lety na chvíli přišli. Top RoofTop, jak už anglický název napovídá, se vždy konal na střeše. Prvních pět let na střeše zmíněné galerie, od roku 2021 na náměstí Dr. Milady Horákové, což je vlastně střecha podzemních garáží. Při tomto přesunu jsme hledali místo, které je něčím výjimečné. Náměstí s bohatou společenskou i kulturní historií paradoxně skoro nikdo pro veřejná shromáždění nepoužívá. I proto zní motto posledních ročníků 'Vary mají náměstí'.

Co je pro program festivalu rozhodující, čím se právě RoofTop specifický?

Tím, že se aktivně pohybuji na hudební scéně, ať už dělám kapelám jako Vltava nebo Illustratosphere Dana Bárty mediální PR k deskám nebo turné, či pořádám další akce, tak se šuškandou včas dozvídám, kdy kdo vydává nová alba nebo chystá nějaké další novinky. Potkávám spoustu úžasných a talentovaných lidí, navštěvuji koncerty a jiné festivaly, objevuji hudbu nebo objeví hudba mne. Letos čeká uši návštěvníků multižánrový mix od alt-popu od Iggy Mayerov přes world music maďarských Terra Profonda a psychedelický rock Kill The Dandies! až po femi-punk v čele s kapelou Mucha. Sám jsem zvědavý, jak bude tenhle různorodý sobotní soundtrack pulzovat. Zároveň mne zajímá, co vše má kapela za sebou. Třeba Kill The Dandies!, jež tvoří část undergroundové legendární formace Moimir Papalescu & The Nihilists, jsou známí také tím, že mají Českého lva za nejlepší hudbu za soundtrack filmu Okupace. Před pár lety se jim také, bůhvíjak, povedlo udělat společný singl s americkým hercem Stevem Buscemim proslulým z desítek kultovních filmů jako Desperado, Big Lebowski, Con Air a mnoha dalších. Nebo zpěvák Vincenzo Lo Buglio z maďarských Terra Profonda se svým hřmotným hlasem a šamanským blues, který původně pochází ze Sicílie, což je mi s mými kořeny velmi blízké, mě svým zpěvem uhranul už před lety a věřím, že si podmaní i návštěvníky sobotního programu.

Co dalšího, kromě hudebního programu, návštěvníky čeká?

Nově spolupracujeme s místní pivotékou Beer & Láska, která představí pivní speciály z našeho kraje i mimo něj. V této pivní zóně budou i stánky pivovarů Permon a The Barn. Nově také proběhnou živé podcasty NA KRAJI s moderátorem Filipem Korytou v Kanceláři architekta města, která na náměstí sídlí, a v dalším slotu vyzpovídám Nikolu Muchu, frontwoman kapely Mucha.

Děkujeme za rozhovor. Ať se vám vydaří počasí a máte mnoho spokojených návštěvníků.