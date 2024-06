Kam v okolí Chebu vyrazit za zábavou nebo uměním? Přínášíme vám několik tipů na různé akce, které se na Chebsku konají od pátku 28. června do neděle 30. června.

FIJO - Mezinárodní festival dechových orchestrů

Kdy: čtvrtek 27. června, 13 hodin až neděle 30. června

Kde: Cheb, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad

Za kolik: různé

Proč přijít: Chebané a ostatní hosté se mohou těšit na tradiční programy, kterými jsou: slavnostní zahájení, průvod městem, festivalové koncerty a především závěrečný galavečer.

Dopesace Backyard Ultra

Kdy: pátek 28. června, 10 hodin

Kde: Aš, sportoviště na vrchu Háj

Za kolik: Startovné činí 250 Kč

Proč přijít: Dopesace Backyard Ultra 2024 je běžecký závod, který nemá konec. Všichni závodníci běží každou hodinu 6.71km dlouhý okruh tak dlouho, dokud to dokážou a dokud nezbyde pouze jeden jediný běžec, který uběhne o kolo víc než všichni ostatní. Prezentace k závodu probíhá ve čtvrtek (27. 6. 2024) od 17:00 do 19:00 a v pátek (28. 6. 2024) od 7:45 do 9:15 v kempu v místě závodu. Předzávodní rozprava proběhne v 9:40.

Vernisáž v ašském muzeu - Dana Gubalová

Kdy: pátek 28. června, 18 hodin

Kde: Aš, Národopisné muzeum, Poštovní náměstí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte se ponořit do světa, kde každý obraz nabízí paletu chutí a emocí. Dana Gubalová Vás okouzlí svou schopností přeměnit barvy a tvary v něco jedinečného a nezapomenutelného.

Den s Novou v Mariánských Lázních

Kdy: sobota 29. června od 9:30h

Kde: Kolonáda Mariánské Lázně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Televize Nova je s vámi už celých 30 let. Na oslavu tohoto výjimečného jubilea vyrazí během letošního léta na nezapomenutelnou cestu Českem. Těšit se můžete na bohatý program a hvězdy z vašich oblíbených pořadů.

Hurá prázdniny

Kdy: sobota 29. června od 14 hodin

Kde: Hazlov, v parku u hasičské zbrojnice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Skákací hrad, dětská diskotéka, pěna pro děti, soutěže pro děti, malování na obličej, vystoupení Mažoretek Merilly Cheb, kácení Máje, balonky, cukrová vata, večerní zábava pro dospělé. Občerstvení zajištěno. Celý den bude provázet moderátor a DJ Aleš Strnad.

Ašský Beer Fest

Kdy: sobota 29. června od 15 hodin

Kde: Aš, sady Míru

Za kolik: 150 Kč

Proč přijít: Kulturní centrum LaRitma v Aši pořádá festival s nabídkou craftových piv z našeho nejbližšího okolí. Ať už jste příznivci jemně sladových nebo intenzivně chmelových piv, lahodí vám ovocné, čokolodové a jiné příchutě s intenzivním aroma, tady najdete všechno. Na čepu budou Krušnohor, Permon, Pivní skaut, Valeč, Kynšperský pivovar, Selbský pivova a čeká vás i unikátní prezentace piv na výčepu Baru v Sadu - Šlapka, Vosma. Zahrají Claymore, Doctor P.P., Madhouse express, American Punk Hits. Připraveny jsou i zábavné soutěžel.

Dětské odpoledne v Pramenech

Kdy: neděle 30. června 15 hodin

Kde: Prameny

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Oslava Dne dětí v Pramenech. Dětské soutěže, skákací hrad, malování na obličej, opékání buřtů, pěnová párty (v případě pěkného počasí). Pro děti zajištěno drobné občerstvení zdarma.