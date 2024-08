Chebsko

Guláš fest

Kdy: sobota 10. srpna, 8:00

Kde: Valdštejnova 70, Cheb

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Radegastovna Cheb pořádá soutěž tříčlenných týmů o nejlepší guláš. Hudební doprovodný program, pivo.

Za rašenilišti do NPR Kladské rašeliny

Kdy: sobota 10. srpna, 10:50

Kde: Sraz na silnici mezi Kladskou a Prameny (aut. zast. Kladská)

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vycházka do běžně nepřístupného území NPR Kladské rašeliny s vzácnou florou a faunou rašelinišť konaná k příležitosti oslav 50 let CHKO Slavkovský les. Povídání o zajímavé historii tohoto území a jeho vývoji, o vzácných blatkových borech a o významných rozdílech, které mohou mezi jednotlivými typy rašelinných stanovišť být. Ukázky ochranářské péče. Doporučuje se oblečení a obuv do terénu – holinky.

Slavnostní otevření kabin v Hranicích

Kdy: sobota 10. srpna, 14:00

Kde: Studánka, Hranice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Město Hranice slavnostně otevře nově rekonstruované kabiny a zázemí na fotbalovém hřišti ve Studánce. Chystá prohlídku prostor, výstavu zápasů Studánka vs. Hranice staré i nové gardy, exhibici D. Pražáka – mistra světa ve Freestyle fotbale, atrakce pro děti, afterparty.

Hudební odpoledne - Crazy House Band | folk & rock

Kdy: sobota 10. srpna, 15:15 – 16:30

Kde: Mariánské Lázně, lázeňská kolonáda

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Sobotní hudební odpoledne v orchestřišti lázeňské kolonády.

Ašské letní kino – Slavnosti sněženek

Kdy: sobota 10. srpna, 20:30

Kde: Aš, Kulturní centrum LaRitma

Za kolik: 50 Kč

Proč přijít: Každou sobotu v červenci a srpnu (kromě 17.8.) promítá KC LaRitma vždy od 20:30 skvělé filmové kulty na terase Kulturního centra LaRitma. V případě nepříznivého počasí se promítá ve vinárně.

Rockzábava

Kdy: sobota 10. srpna, 20:00

Kde: Ranč Eldorado, Nový Kostel

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Hudební a taneční večer s rockovou hudbou.

Jízdy důlním vláčkem Kateřina

Kdy: sobota 10. srpna, neděle 11. srpna

Kde: Úzkorozchodná dráha Kateřina v rezervaci Soos

Za kolik: od 50 Kč

Proč přijít: Vagony, které dříve vozily vytěženy jíl, nyní slouží jako turistická atrakce, oblíbená pro celou rodinu. Dráha o rozchodu 600 milimetrů je jedním z mála dochovaných systémů na našem území.

Kolonádní koncert Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně

Kdy: neděle 11. srpna, 15:15 – 16:15

Kde: Kolonáda Maxima Gorkého, Mariánské Lázně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Nejstarší symfonický orchestr v České republice srdečně zve na tradiční venkovní koncert na Hlavní kolonádě v Mariánských Lázních s neopakovatelnou atmosférou a více než 200letou tradicí.