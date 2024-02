Přinášíme velký přehled tipů na nejrůznější akce, které se o nadcházejícím víkendu budou konat v Karlovarském kraji. Podívejte se a nechte se inspirovat.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Michal Hrabal

Karlovarsko:

Hudba Smetany, Griega a Schumanna zazní v Císařských lázních

Kdy: pátek 23. února od 19. 30 hodin

Kde: Karlovy Vary, Císařské lázně

Za kolik: od 250 a 450 korun

Proč přijít: Skladby známých skladatelů Bedřicha Smetany, Edvarda Griega a Roberta Schumanna zazní v Císařských lázních.

Jak je důležité míti Filipa uvede Karlovarské městské divadlo

Kdy: sobota 24. února, od 19. 30 hodin

Kde: Karlovy Vary, Karlovarské městské divadlo

Za kolik: 50 až 390 korun

Proč přijít: Známou klasickou anglickou komedii o duchaplných lidech pro duchaplné lidi Oscara Wildeho Jak je důležité míti Filipa uvede Karlovarské městské divadlo.

Pupp Bál Festival 2024 bude v duchu Anděla s ďáblem v těle

Kdy: sobota 24. února, od 19.30 hodin

Kde: Karlovy Vary, Grandhotel Pupp

Za kolik: 1890 korun

Proč přijít: Pupp Bál Festival se koná ve Slavnostním sále Grandhotelu Pupp. Tématem letošního ročníku je film Anděl s ďáblem v těle.

Společenský ples je spojený s programem, servírovanou večeří a bohatou tombolou. Hosté prestižního Pupp Bál Festivalu se na něm každoročně setkávají v uvolněné atmosféře s osobnostmi z řad umělců, politiků a sportovců. Hlavním bodem programu bývá již tradičně muzikálové vystoupení, ale velký zájem je o gastronomické speciality Grandhotelu Pupp.

Film Bob Marley: One Love uvedou v Ostrově

Kdy: pátek 24. února, od 17 hodin

Kde: Ostrov, Dům kultury

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Na začátku filmu potkáváme titulního hrdinu v okamžiku, kdy už je jamajským národním hrdinou. Věčného idealistu a neúnavného propagátora rodného ostrova trápí všudypřítomné násilí, které rozdmýchávají dva hlavní znepřátelené politické tábory a na ně napojené zločinecké gangy. Marley trochu naivně sní o uspořádání obřího koncertu, který svede pod jedno pódium všechny dosavadní nepřátele a i s pomocí jeho hudby je přiměje zakopat válečnou sekyru. Než ten sen stačí realizovat, zaklepe násilí i na dveře jeho domu.

Sokolovsko:

Roháči a Štěpán Rak zahrají ve Dvoraně

Kdy: pátek 23. února, od 18 hodin

Kde: Loket, Dvorana

Za kolik: předprodej 260 korun, na místě 350 korun

Proč přijít: Roháči z Lokte nad Ohří a kytarista Štěpán Rak zahrají v loketské Dvoraně. Vznik skupiny se datuje do jara roku 1975, kdy se pár kamarádů domluvilo na společném muzicírování. Roháči byli zařazeni do kategorie, které se říkalo moderní trampská píseň. Jak šly roky, pro Roháče začali psát různí autoři. To ovlivnilo vývoj skupiny natolik, že pozvolna vplula do vod folku a vymanila se svým příznivcům z dosud jasné škatulky - trampská skupina. Protože Roháči nelpí pouze na vlastní tvorbě a vyznávají repertoárovou pestrost, objevují se v jejich repertoáru i skladby z oblasti country, jazzu, spirituálů nebo písní lidových.

Benefiční akce Pomáháme Nelince

Kdy: sobota 24. února, od 18 hodin

Kde: Sokolov, Alfa club

Za kolik: 150 až 250 korun včetně tomboly

Proč přijít: Benefiční den Nadace Františka Štěpánka pořádá akci pomáháme Nelince. Součástí je taneční vystoupení skupiny Beat Generation, Slam poetry, DC Mateřídoušky. Vystoupí také ZUŠ Sokolov, Lucie Večeřová, Mc Matheus a Jaroslav Oláh.Veškerý výtěžek z této akce bude věnován na zdravotní péči, rehabilitace a terapie pětileté Nelince z Toužimi. Vstupné se vybírá pouze na místě.

Chebsko:

Samý kecy se budou číst v Chebu

Kdy: pátek 23. února, od 19 hodin

Kde: Cheb, Klub G4

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Galerie 4 zve do Klubu G4 na autorské čtení současných autorů poezie. Účinkují: Radek Fridrich, Tim Postovit, Teodor Kravál a Sufian Massalema.

Špejbl’s Helprs vystoupí v Mariánských Lázních

Kdy: pátek 23. února, od 20 hodin

Kde: Mariánské Lázně, Club Na Rampě

Za kolik: 240 korun

Proč přijít: Špejbl’s Helprs je český tribute band AC/DC – australsko-skotské hard rock ‘n‘ rollové legendy. Skupina má za sebou mnohaleté putování nejen po České republice s velmi pozitivním ohlasem u posluchačů.