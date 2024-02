Přinášíme velký přehled tipů na nejrůznější akce, které se o nadcházejícím víkendu budou konat v Karlovarském kraji. Podívejte se a nechte se inspirovat.

Masopust. Ilustrační foto. | Foto: Deník

Karlovarsko:

52. ročník akce Karlův běh zve na Boží Dar milovníky zimních sportů

Kdy: sobota 17. února od 9 hodin

Kde: Boží Dar, centrum města

Za kolik: startovné dle volby trati a registrace

Proč přijít: Závod v běhu na lyžích Cardion Karlův běh je součástí seriálu závodů Stopa pro život již 14. sezónu. Karlův běh, lyžařský závod pojmenovaný po Otci vlasti, je druhým nejstarším závodem jednotlivců na úzkých prkýnkách v Čechách. Zázemí bude postaveno v centru města Boží Dar. Jedná se o velice oblíbený závod za účastí závodníků z Německa.

Námořnický bál se koná U Lípy

Kdy: sobota 17. února, od 20 hodin

Kde: Velichov, restaurace U Lípy

Za kolik: cena 200 korun

Proč přijít: Plavčíci, kapitáni, korzáři, piráti, prostě všichni co mají něco společného s vodou, si dají již po patnácté dostaveníčko na sále hostince “U Lípy”. Nutno podotknout, že pohodově uvolněná nálada na tomto plese bývá nakažlivá. O hudební kulisu celého večera se postará Pepa Škulavík a jeho Forte Band.

Náměstíčko Carla Goldoniho pobaví

Kdy: pátek 16. února, od 19.30 hodin

Kde: Karlovy Vary, Divadlo Husovka

Za kolik: 140 korun

Proč přijít: Náměstíčko Carla Goldoniho, divadelní komedie o dívkách, které by se rády vdávaly, diváky určitě pobaví. Škorpení, hádky, klepy, nedorozumění, ale také polibky, vyznání, dobré jídlo a proplétání v maskách. To vše na benátském náměstíčku v čase karnevalu.

Hurvínkův popletený víkend zahrají v Ostrově

Kdy: neděle 18. února, od 15 hodin

Kde: Ostrov, dům kultury

Za kolik: 220 nebo 190 korun

Proč přijít: Příběh o jednom zamotaném víkendovém odpoledni, ze kterého jde hlava kolem nejen Hurvínkovi, Máničce, panu Spejblovi a paní Kateřině, ale i dvěma medvíďatům, která utekla z cirkusu. Hra plná písniček a groteskních situací potěší i ty nejmenší diváky.

Sokolovsko:

Regionální kapely zahrají v Alfě

Kdy: pátek 16. února, 20 hodin

Kde: Sokolov, Kino Alfa

Za kolik: 100 korun v předprodeji, 150 korun na místě

Proč přijít: Koncert regionálních rockových kapel. Představí se WOSTREY, TRA-MALL, DEPENDENCE.

V knihovně bude herní den

Kdy: sobota 17. února, od 10 hodin

Kde: Sokolov, městská knihovna

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Hlavně pro milovníky deskových her je připravený v sokolovské knihovně Herní den v únoru.

Chebsko:

Kolonádu oživí Únorové tradice

Kdy: sobota 17. a neděle 18. února, od 10.30 hodin

Kde: Mariánské Lázně, kolonáda

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Únorové tradice na lázeňské kolonádě se v rámci 2. ročníku snaží o návrat k tradicím včetně tanečního, hudebního vystoupení. V sobotu i v neděli začíná v 10:30 hodin tradiční jarmark řemesel a pochutin v prostorách lázeňské kolonády, který potrvá až do 18. hodiny.

V Mariánských Lázních se bude vzpomínat na Horníčka

Kdy: sobota 17. února, od 16 hodin

Kde: Mariánské Lázně, Městské muzeum a galerie Mariánské Lázně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Letos v únoru to bude 21 let, kdy zemřel nezapomenutelný herec, bavič a spisovatel Miroslav Horníček. Při této příležitosti pořádá Městské muzeum a galerie Mariánské Lázně vzpomínkový večer. V kinosále muzea bude promítán remasterovaný film Rudolfa Tomšů „Malá letní inventura“, ve kterém Miroslav Horníček vypráví o svých přátelích z Mariánských Lázní. Na to, jaký byl Miroslav Horníček pacient, zavzpomíná během své přednášky MUDr. Pavel Knára.