Přinášíme vám přehled tipů na nejrůznější akce, které se o nadcházejícím víkendu budou konat v Karlovarském kraji. Podívejte se a nechte se inspirovat.

Ilustrační foto | Foto: Radek Wunderlich

Karlovarsko:

V rámci Tříkrálové sbírky se v Toužimi koná koncert

Kdy: sobota 6. ledna, od 14 hodin

Kde: Toužim, Kostel Narození Panny Marie

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Kostel Narození Panny Marie v Toužimi rozezní zpívání v rámci Tříkrálové sbírky. Zahraje Cantus de Velas.

Husovku ovládnou Roztodivní

Kdy: sobota 6. ledna, od 19.30 hodin

Kde: Karlovy Vary, Divadlo Husovka

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Pásmo poesie, humorné prózy a písní v podání Michaely Kováčové, Ondřeje Šulce Králové, Vladimíra Kalného a mnoha hostů. Michaela Kováčová publikuje své vtipné postřehy ze života a poesii na sociálních sítích, výběr z nich vyšel v roce 2023 knižně pod názvem ZEJTRA UŽ. Ondřej Šulc Králová funguje v Roztodivných jako autor hudby a písní, k jeho nejznámějším textům patří Krtek či Moudrý muž. Vladimír Kalný je divadelní herec, redaktor knih, autor filmových titulků a produkční pořadů Městské knihovny Loket.

Tlapková patrola pobaví v kině

Kdy: neděle 7. ledna, od 15 hodin

Kde: Karlovy Vary, Kino Čas

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Tlapkovou patrolu ve velkofilmu v českém znění uvede Kino Čas. Film pobaví malé i velké diváky. Když se přímo na Adventure City zřítí magický meteorit, získají pejsci z Tlapkové patroly superschopnosti, které je promění v mocné tlapky!

Drahomíra uvádí film Jedeme na teambuilding

Kdy: sobota 6. ledna, od 19.30 hodin

Kde: Karlovy Vary, Kino Drahomíra

Za kolik: 160 korun

Proč přijít: Když si myslíte, že máte ve všech směrech skvěle našlápnuto a nic vás nezastaví, tak se většinou hodně pletete. Ambiciózní korporátní zaměstnanec Aleš (Jakub Prachař) je svým narcistickým šéfem (Alexander Bárta) místo povýšení přeložen do nejhoršího firemního oddělení - do call centra. Tam velice rychle musí přijít na to, jak spolu s potrhlou konspirátorkou Marcelou (Petra Polnišová), neurotickým nihilistou Michalem (Vojta Kotek), vzorňačkou Jitkou (Anna Polívková) a dalšími bizarními kolegy vytvořit sehranou partu. Jen tak může během teambuildingového víkendu porazit bývalé kolegy, zachránit své nové oddělení před zrušením a hlavně najít ztracenou sebeúctu.

Sokolovsko:

Výstava o historii vánočních tradic končí

Kdy: sobota 6. ledna, od 9 hodin

Kde: Loket, hrad

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Výstava nazvaná Krušnohorské vánoce zaměřená na historii vánočních tradic a s nimi spjatých lidových řemesel v Krušnohoří 6. ledna končí. Nenechte si ji ujít, představuje i nově zrestaurované předměty lidového mobiliáře, jako třeba lidovou světnici v době vánoční.

Kouzelnou Berušku a Černého kocoura promítne Alfa

Kdy: pátek 5. ledna, od 15.30 hodin

Kde: Sokolov, Kino Alfa

Za kolik: 140 korun

Proč přijít: Populární seriál Kouzelná Beruška a Černý kocour se poprvé představí na plátnech kin jako celovečerní film. Přinese úplně nové dobrodružství, napětí, zábavu a hodně písniček. Především ale ukáže, jak to kdysi celé začalo, jak se z obyčejných a celkem nenápadných dětí stali superhrdinové Kouzelná Beruška a Černý kocour.

Chebsko:

Maturanti budou plesat v KC Svoboda

Kdy: pátek 5. ledna, od 19 hodin

Kde: Cheb, KC Svoboda

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Maturitní ples SZŠ a VOŠ Cheb.

Maturitní ples pořádá ISŠ Cheb

Kdy: sobota 6. ledna, od 19 hodin

Kde: Cheb, KC Svoboda

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Maturitní ples Integrované střední školy Cheb.