Přinášíme velký přehled tipů na nejrůznější akce, které se o nadcházejícím víkendu budou konat v Karlovarském kraji. Podívejte se a nechte se inspirovat.

Masopust. Ilustrační foto. | Foto: Deník

Karlovarsko:

Pouť nemocných se koná ve Skocích

Kdy: neděle 11. února od 14 hodin

Kde: Skoky, poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skocích

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Poutní mše svatá, kterou celebruje P. Vladimír Slámečka, se koná ve Skocích. Je to Pouť nemocných k Panně Marii Lurdské, ve výroční den prvního zjevení P. Marie v Lurdech. Zástupci trpících a nemocných po staletí putovali do Skoků, přezdívaných “České Lurdy”, aby si u Matky Boží, Paní ze Skoků, vyprosili uzdravení duše i těla. Poutníci se mohou ohřát u kamen v sakristii, k dispozici bude i čaj, káva a nějaké malé občerstvení.

U Lípy zahraje Frenetic

Kdy: sobota 10. února, od 18 hodin

Kde: Velichov, restaurace U Lípy

Za kolik: cena za čtyřchodové menu 370 korun

Proč přijít: Akce nazvaná Country volovina se koná v restauraci U Lípy, zahraje při ní skupina Frenetic a návštěvníci si pochnutnají na čtyřchodovém menu. Jeho součástí je například tatarák a guláš.

Film nerozlučná dvojka pobaví malé i velké diváky

Kdy: sobota 9. února, od 17 hodin

Kde: Ostrov, dům kultury

Za kolik: 140 korun

Proč přijít: Když ve starém divadle v Central Parku zhasnou světla, teprve pak všechny loutky doopravdy ožívají. Mezi nimi i dobrácký rytíř Don, kterého už nebaví pořád dokola hrát blázna. Sní o tom, že se stane skutečným hrdinou! Jednoho dne sebere odvahu žít svůj vlastní život a vydává se objevit velký svět. O tom, je film Nerozlučná dvojka, který odehraje kino v ostrovském domě kultury.

Rybáři budou "plesat"

Kdy: sobota 10. února, od 20 hodin

Kde: Karlovy Vary, Lidový dům Stará Role

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: Na už tradičním rybářském plese zahrají k tanci i poslechu Návraty II. Plesem provází Petr Joo.

Sokolovsko:

V Sokolově uvádí film Jedeme na teambuilding

Kdy: pátek 9. února, 17.30 hodin

Kde: Sokolov, Kino Alfa

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Když si myslíte, že máte ve všech směrech skvěle našlápnuto a nic vás nezastaví, tak se většinou hodně pletete. Ambiciózní korporátní zaměstnanec Aleš (Jakub Prachař) je svým narcistickým šéfem (Alexander Bárta) místo povýšení přeložen do nejhoršího firemního oddělení - do call centra. Tam velice rychle musí přijít na to, jak spolu s potrhlou konspirátorkou Marcelou (Petra Polnišová), neurotickým nihilistou Michalem (Vojta Kotek), vzorňačkou Jitkou (Anna Polívková) a dalšími bizarními kolegy vytvořit sehranou partu. Jen tak může během teambuildingového víkendu porazit bývalé kolegy, zachránit své nové oddělení před zrušením a hlavně najít ztracenou sebeúctu.

Valentýnský turnaj v bowlingu se koná v Březové

Kdy: sobota 10. února, od 9.30 hodin

Kde: Březová, bowling centrum

Za kolik: startovné 150 korun

Proč přijít: Prezence na Valentýnský turnaj párů je od 9 hodin. Startovné činí 150 korun za pár. Občerstvení zajištěno. Přihlásit se lze telefonicky na čísle 602 417 790 nebo osobně na baru v bowling centru Březová.

Chebsko:

Masopust opět ovládne Cheb

Kdy: sobota 10. února, od 13.45 hodin

Kde: Cheb

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Letošní masopustní průvod se vydá na svoji cestu historickou částí Chebu. Ten letošní bude už osmnáctý a všechny, kteří se rádi baví a kteří si rádi zavzpomínají na staré tradice, do něho zvou pořadatelé: město Cheb, Muzeum Cheb, Západočeské divadlo, Městský dechový orchestr a Základní škola Jindřicha Jindřicha. Sraz všech účastníků letošního masopustního průvodu je, stejně jako v uplynulých letech, ve 13:45 u Západočeského divadla v Chebu. Za zvuků muziky i jiného rozpustilého rachocení a lomození vyrazí průvod na svoji cestu městem ve 14 hodin. Průvod bude pokračovat do Březinovy, Dlouhé a Jateční ulice, odkud se vrátí zpět na náměstí, kde bude pohřbena basa. Účastníci průvodu jsou následně zváni do muzea, kde na ně bude čekat hudba, občerstvení a také pohádkové představení pro děti. Vyrobte si masku, vezměte děti a celou rodinu, přibalte dobrou náladu a zapojte se i letos do masopustního průvodu! Pro všechny zúčastněné masky je připravena odměna.

Pavel Dolejška představí svou iluzionistickou show

Kdy: sobota 10. února, od 14 hodin

Kde: Mariánské Lázně, Lobby bar Butterfly Ensana Health Spa Hotel

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Známý kouzelník a iluzionista Pavel Dolejška předvede svou magickou show. Je několikanásobným držitelem mezinárodních ocenění v moderní magii a zároveň jako jediný český kouzelník a iluzionista několikrát vystoupil před 14 000 diváky v pražské O2 aréně v rámci hokejových utkání uprostřed ledové plochy. Již řadu let patří mezi nejvyhledávanější, a díky svému přístupu, nejoblíbenější kouzelníky nejen v České republice.