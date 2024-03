Přinášíme velký přehled tipů na nejrůznější akce, které se o nadcházejícím víkendu budou konat v Karlovarském kraji. Podívejte se a nechte se inspirovat.

Ilustrační foto. | Foto: Divoké kočky

Karlovarsko:

V Ostrově promítají Příběhy ze Zeměmoří

Kdy: sobota 9. března od 17 hodin

Kde: Ostrov, dům kultury

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Proslulé japonské animační studio Ghibli se ujalo adaptace jedné z nejpopulárnějších fantasy sérií západní literatury, ságy Zeměmoří z pera Ursuly K. Le Guinové.

Kultovní lovestory Zabiják Joe se odehraje v Husovce

Kdy: pátek 8. března, od 19.30 hodin

Kde: Karlovy Vary, Divadlo Husovka

Za kolik: 140 korun

Proč přijít: Zabiják Joe má humor tak černý, že by se dal krájet, nejlépe motorovou pilou. Chcete vědět, jak se zbavit dluhů – a k tomu nepohodlné příbuzné? Poradí bizarní rodinka, která si najme profesionálního zabijáka. Jenomže ne vše jde podle plánu… V hlavních a jediných rolích inscenace režisérů Anny Ratajské a Viktora Braunreitera excelují Marek Himl, Petr Johanovský, Jana Šmejkalová, Eva Šollová a Luboš Štěpán.

Malý princ zazní v Městském divadle v Karlových Varech

Kdy: neděle 10. března, od 15 hodin

Kde: Karlovy Vary, městské divadlo

Za kolik: 200 až 590 korun

Proč přijít: Koncertní provedení Malého prince uvede Karlovarský symfonický orchestr. Vystupují Jan Cina, Kateřina Bohatová - zpěv, Kryštof Marek - dirigent.

Krucipüsk vystoupí v Lidovém domě v Karlových Varech

Kdy: pátek 8. března, od 19 hodin

Kde: Karlovy Vary, Lidový dům

Za kolik: 550 až 650 korun

Proč přijít: Krucipüsk je česká hudební skupina. Hraje metal, thrash metal a hardcore. Aktuálně vystupuje kapela ve složení Tomáš Hajíček, David Pavlík, Josef Křeček a Tomáš Hajíček ml.

Sokolovsko:

Loketská Dvorana slaví MDŽ

Kdy: pátek 8. března, od 19 hodin

Kde: Loket, Dvorana

Za kolik: 200 až 350 korun

Proč přijít: Loketská Dvorana slaví MDŽ rockově a podporuje regionální kapely. Vystoupí kapela Hlavolamy a Martin Čarný Band.

Travesti show zavítá do Sokolova

Kdy: pátek 8. března, od 19 hodin

Kde: Sokolov, městské divadlo

Za kolik: 380 až 520 korun

Proč přijít: Nejúspěšnější česká travesti show Techtle mechtle - Dokud nás smrt nerozdělí míří do Sokolova. Skupina Techtle Mechtle připravuje každý rok nové představení, které je vždy jejich vlastní tvorbou, a to od návrhu kostýmů, výpravné jevištní scény, paruk, dekorací až po samotný scénář celého představení.

Chebsko:

V Kulturním centru Svoboda se bude slavit MDŽ

Kdy: sobota 9. března od 15 hodin

Kde: Cheb, Kulturní centrum Svoboda

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: V Kulturním centru Svoboda se bude slavit MDŽ. Pořadatel: Krajská organizace ČSŽ Karlovarský kraj. K tanci a poslechu zahraje Duo Fortuna. Vystoupí STS Magic star Cheb.

Kouzelný pohádkář se postará o zábavu

Kdy: neděle 10. března, od 16 hodin

Kde: Aš, LaRitma

Za kolik: 120 až 150 korun

Proč přijít: Představení Kouzelný pohádkář se postará o zábavu nejen dětí. Bude se cestovat z pohádky do pohádky a v každé se ukáže nějaké kouzlo.