Ašské letní slavnosti

Kdy: pátek 16. srpna, sobota 17. srpna 15:00 – 2:00

Kde: vrch Háj, Aš

Za kolik: 200 Kč, dítě do 18 let v doprovodu dospělého zdarma

Proč přijít: Dvoudenní festival s lunaparkem, programem pro děti a řadou hudebních koncertů. Vystoupí Mňága a Žďorp, Tomáš Klus, Lenka Dusilová BAND, Jaroslav Uhlíř, zakázanÝovoce, DJ’s Angry Beats, Premier, YoYo Band, Abba Stars, Olympic Tribute, Kája a Bambuláček, Tlapková patrola, Vanda a Standa. V blízkosti areálu stanové městečko, velkokapacitní parkoviště, doprava historickým busem Škoda RTO z Františkových Lázní a zpět.

Finále českého poháru v paddleboardingu

Kdy: pátek 16. srpna až neděle 18. srpna 08:00 – 18:00

Kde: kemp Baldi, nádrž Jesenice, Cheb

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Třídenní paddleboardové závody na nádrži Jesenice se slavnostním vyhlášením a zábavou. Akce je vhodná jak pro začátečníky, tak pokročilé. Do kempu se smí se psem. Závody jsou vyvrcholením 8. ročníku Českého poháru v paddleboardingu 2024.

Letecký den Cheb

Kdy: sobota 17. srpna, neděle 18. srpna 9:00 – 19:00

Kde: Letiště Cheb

Za kolik: Dospělí 300 Kč, děti od 7 do 12 let včetně 100 Kč. Děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP a ZTPP zdarma. Vstupenka je jednodenní.

Proč přijít: V Chebu se představí historické i moderní stroje, stíhačky, letouny, akrobatičtí piloti, akrobatické skupiny a chybět nebude ani doprovodný pozemní program.

Festival vína Františkovy Lázně 2024

Kdy: sobota 17. srpna, 11:00 – 22:00

Kde: náměstí Míru, Františkovy Lázně

Za kolik: zdarma, degustační sklenice 120 Kč

Proč přijít: Představí se 18 vinařských stánků, kteří přivezou nejlepší vína z Čech a Moravy. Na festivalu nebude chybět pestrá food zóna s širokou nabídkou pokrmů vhodných k vínu.

Hrozňatovská slavnost

Kdy: sobota 17. srpna, 15:00

Kde: Starý Hrozňatov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Český animační tým – soutěže a tanečky pro celou rodinu, Muzikál Pomáda – Šárka Marková, Milan Peroutka a Perutě, DJ Martin Hrdinka. Na místě občerstvení a atrakce pro děti.

Valdštejnova desítka

Kdy: sobota 17. srpna, 15:00

Kde: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, Cheb

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Mezinárodní běžecký závod pro děti i dospělé s doprovodným programem.

Mariánský fest

Kdy: sobota 17. srpna, 15:00

Kde: Mariánské Lázně, Club Na Dvorku

Za kolik: od 50 Kč

Proč přijít: Systém of a Down revival – pocta kultovní americké kapele, Stínadla Underground – to nejlepší z českého undergroundu 70. a 80. let, The Polar Opposites – mladá kapela z Mariánských Lázní s vlastní tvorbou, DJ Afterparty. Na místě občerstvení.

Chopinův festival

Kdy: sobota 17. srpna, 19:30

Kde: Společenský dům Casino, Mariánské Lázně

Za kolik: 200 Kč

Proč přijít: 65. ročník festivalu, který potrvá do 24. srpna. Tento prestižní festival, který se koná již od roku 1962, oslavuje život a dílo geniálního polského skladatele Fryderyka Chopina.

Jízdy důlním vláčkem Kateřina

Kdy: sobota 17. srpna, neděle 18. srpna

Kde: Úzkorozchodná dráha Kateřina v rezervaci Soos

Za kolik: od 50 Kč

Proč přijít: Vagony, které dříve vozily vytěženy jíl, nyní slouží jako turistická atrakce, oblíbená pro celou rodinu. Dráha o rozchodu 600 milimetrů je jedním z mála dochovaných systémů na našem území.

Máte i vy nějaký tip na výlet či společenskou akci v Chebu a okolí?

Dejte nám vědět, rádi vaši akci zveřejníme v našich tipech. Napište na pavla.sofilkanicova@denik.cz.

Přejeme pohodový víkend