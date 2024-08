Letní slavnoti přátelství

Kdy: pátek 23. až neděle 25. srpna

Kde: Libá

Za kolik: Vstup volný

Proč přijít: Víkendová akce pro celou rodinu. Zábavné atrakce, XII. ročník v držení tupláku, vystoupí Děda Mládek Illegal Band, Coda, country kapela Šoféři, Pospoluband a další.

Výletnění

Kdy: pátek 23. srpna, sobota 24. srpna

Kde: náměstí Svobody, Planá

Za kolik: Vstupné od 145 Kč

Proč přijít: V pátek začíná v KINONEKINO akce "Opletený pátek" vernisáží k výstavě retro pletených oděvů, následovaná filmovou projekcí "Kos v ostružiní" jako zahájením festivalu. V sobotu je připraven program s divadlem, akrobacií, hudbou a workshopy, který proběhne na parkovišti a dvorku KINONEKINA. Celodenní vstupné je 290 Kč, pro děti do 12 let a seniory 145 Kč. V případě nepříznivého počasí bude program přesunut do KINONEKINA.

Festival vína

Kdy: pátek 23. srpna, sobota 24. srpna

Kde: kolonáda, Mariánské Lázně

Za kolik: Vstup volný. Degustační sklenička 120 Kč

Proč přijít: Festival vína se v Mariánských Lázních poprvé v historii koná jako dvoudenní. Návštěvníci mohou ochutnat vína z Čech a Moravy, vychutnat si vynikající jídlo a užít si bohatý kulturní program, včetně cimbálové muziky a dalších vystoupení. Vstup na akci je zdarma, k degustaci vína je nutné zakoupit festivalovou sklenici za 120 Kč.

Dřevěný člověk

Kdy: sobota 24. srpna registrace od 8.15, start v 10.00

Kde: Jachtklub, Dřenice Cheb

Za kolik: Startovné 200 Kč

Proč přijít: 31. ročník oblíbeného závodu v aquatlonu (plavání, běh). Plavecká trasa má podobu trojúhelníku s výlezem zpět v loděnici. Probíhá se depem do běžecké části, která zůstává beze změny. Letos si pořadatelé připravili i týmovou soutěž a štafetu dvojic. Smyslem „Dřevěňáka“ je každoroční setkání místních amatérských sportovců.

Krásné skoky

Kdy: sobota 23. srpna, 10.00

Kde: jízdárna Krásná u Aše

Za kolik: Startovné 100 Kč za koně

Proč přijít: Překážkové závody v různých kategoriích.

Hranická pouť

Kdy: sobota 24. srpna 10.00

Kde: Masarykovo náměstí, Hranice u Aše

Za kolik: Volný

Proč přijít: Živá hudba – Malá Karlovarka, Fox Band. Občerstvení v podání Sokolovny Hranice.

Chebolet

Kdy: sobota 24. srpna, 12.00

Kde: Krajinná výstava, Cheb

Za kolik: Vstup volný

Proč přijít: Na hlavní stage se představí kapely jako Prago Union, Sensimilium, The Moodies a další. Kromě hudby se návštěvníci mohou těšit na pohádky, pěnovou show, workshopy a výstavy. Akce je doprovázena veřejnou sbírkou na podporu Sebastiena Semana. K dispozici budou také různé stánky s jídlem a pitím.

Pohádková cesta na Špičák

Kdy: sobota 24. srpna, 13.00 – 18.00

Kde: areál Léčebných lázní, Špičák Lázně Kynžvart

Za kolik: Neuvedeno

Proč přijít: Pohádková stezka od 14 do 16 hodin. Od 13 hodin je připraveno malování na obličej, tetování a dílnička. Na Špičáku lanové centrum, šermíři, Lesy ČR a občerstvení.

Rodinný den

Kdy: sobota 24. srpna 15.00

Kde: u kostela sv. Karla Boromejského, Mokřiny, Aš

Za kolik: Vstup volný

Proč přijít: Budou přistaveny atrakce pro děti jako skákací hrad, malování na obličej, dílnička, proběhne Dětský bleší trh, Psí škola Kopaniny předvede ukázky psí poslušnosti a obrany, fotokoutek Buda&Dava vytvoří vzpomínku. Občerstvení Čopák.

Prázdninové odpoledne s městskou policií a hasiči

Kdy: neděle 25. srpna, 14.00

Kde: hřiště v Hájích, Cheb

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na programu jsou ukázky práce a techniky, výstroj, výzbroj obou složek a soutěže nejen pro děti.