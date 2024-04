Kam vyrazíte o víkendu? Přínášíme vám několik tipů na různé akce, které se konají od pátku 12. dubna do neděle 14. dubna na Chebsku, ale také v okolních okresech jako je Tachovsko a Sokolovsko.

Foto je pouze ilustrační, ze vzpomínkové akce minulých let. | Foto: Deník/Kateřina Butaki

Chebsko:

Vzpomínkové akce u příležitosti 79. výročí osvobození Chebu americkou armádou

Kdy: sobota 20. dubna od 10 hodin

Kde: Cheb

Za kolik: vstup volný

Proč přijít: Hlavní pietní akt se uskuteční od 10:30 u památníku 97. pěší divize armády USA v Městských sadech. V doprovodném programu, který začne už v 10:00, vystoupí Městský dechový orchestr a taneční skupina Základní umělecké školy. Po skončení vzpomínkového setkání v Městských sadech budou následovat krátké pietní akty u pomníku v Nižnětagilské ulici (od 11:00) a u památníku 1. pěší divize armády USA na „Ypsilonce“ (od 11:30). Pro zájemce bude zajištěna doprava autobusem (ze zastávky MHD v Májové ulici u Městských sadů)

Vernisáž výstav "Františkovy Lázně na starých pohledech" a "Osudy, lidé, události"

Kdy: pátek 19. dubna od 17 hodin

Kde: Františkovy Lázně, kolonáda Solného a Lučního pramene

Za kolik: -

Proč přijít: Milá výstava starých pohlednic, Františkovy Lázně na starých pohledech - od 19. století po současnost. Dále výstava Osudy, lidé, události - dosud nezveřejněné fotografie zachycující významné návštěvníky lázní a zajímavé události ve 20. a 30. letech 20. století. Co fotografie, to zajímavý osud. Výstavy potrvají do 31.10. 2024.

Architektura v průběhu století aneb Co nám zbylo po předcích

Kdy: sobota 20. dubna od 15:30 hodin

Kde: Sraz v Turistickém informačním centru, Hlavní 47 (Dům Chopin)

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: V letošním roce se TIC Mariánské Lázně připojilo speciální komentovanou prohlídkou s názvem „Architektura v průběhu století aneb co nám zbylo po předcích“ k oslavám Mezinárodního dne památek a sídel. Vydejte se po stopách architektonických slohů našeho města s průvodkyní, paní Ing. arch. Ludmilou Míkovou.

Máte i vy nějaký tip na výlet či společenskou akci? Dejte nám vědět, rádi vaši akci zveřejníme v našich tipech. Napište na antonin.hribal@denik.cz

Přejeme krásné prožití víkendu

Zde jsou tipy na další akce z okolí, podívejte se

Tipy na víkend: Závody psích spřežení, disco ples i divadlo