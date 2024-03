Přinášíme velký přehled tipů na nejrůznější akce, které se o nadcházejícím víkendu budou konat v Karlovarském kraji. Podívejte se a nechte se inspirovat.

Karlovarsko:

V kostele Navštívení Panny Marie bude mše a pak se bude světit kříž

Kdy: neděle 24. března od 14 hodin

Kde: Skoky, kostel Navštívení Panny Marie

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Květná neděle letos připadá na 24. březen, poutní mše svatá začíná ve 14 hodin, celebrovat ji bude P. Vladimír Slámečka. Poutníci se mohou ohřát u kamen v sakristii, k dispozici bude i čaj, káva a malé občerstvení. Po skončení bohoslužby se poutníci vydají k obnovenému Rohrerovu kříži nad Skoky, který bude při té příležitosti znovu vysvěcen. Nechal ho tam postavit mlynář F. Ludwig Rohrer někdy začátkem devatenáctého století. Vedle kříže byly vysazeny dva kaštany, dnes mohutně vzrostlé. Po odsunu původního obyvatelstva kříž pustl a někdy v druhé půli dvacátého století byla jeho kovová část odlomena.Kříž je nyní obnoven, velké poděkování za tuto práci patří příznivci Skoků Dušanu Kejmarovi a kamenickému mistru Marcelu Stoklasovi.

Velikonoční inspirace zájemci načerpají v domě kultury

Kdy: sobota 23. března, od 11 hodin

Kde: Ostrov, Dům kultury Ostrov

Za kolik: volný

Proč přijít: Tradiční jarní velikonoční setkání s ukázkami zdobení kraslic, s paličkováním, s drátkováním a dalšími rukodělnými řemesly s velikonoční tématikou. Návštěvníci mohou nejen načerpat inspiraci, ale také si něco zakoupit.

Divadlo Dětí zve na akci Pochod po pramenech

Kdy: sobota 23. března, od 11 hodin

Kde: Karlovy Vary, sraz u sochy Antonína Dvořáka ve Dvořákových sadech

Za kolik: jízdné a vstupné si hradí každý sám

Proč přijít: Divadlo Dětí zve na akci Pochod po pramenech, půjde se po pramenech po Mlýnské kolonádě směrem k prvnímu prameni Vřídlu. Odtud pak směrem k lanovce na rozhlednu Diana. Cesta zpět povede přes Jelení skok do centra Karlových Varů.

Kytarista a zpěvák Zdeněk Bína vystoupí v karlovarské galerii umění

Kdy: neděle 24. března, od 19 hodin

Kde: Karlovy Vary, galerie umění

Za kolik: 180 korun

Proč přijít: Frontman skupiny -123 minut, excelentní kytarista a zpěvák Zdeněk Bína se představí ve svém sólovém projektu na pomezí soulu a world music a též v meditativních polohách, zrozených při jeho pobytech v lesích.

Sokolovsko:

Loketské jazzové jaro představí The Dixie Hot Licks

Kdy: sobota 23. března, od 18 hodin

Kde: Loket, Dvorana

Za kolik: 290 až 350 korun

Proč přijít: Loketské jazzové jaro uvede skupinu The Dixie Hot Licks, jejíž vystoupení je dobrodružnou cestou časem zpět o sto let - na přelom desátých a dvacátých let minulého století, do časů, kdy řval jazz z každé putyky, nalévárny, nevěstince i z každé ulice New Orleans. The Dixie Hot Licks snoubí původní "vintage sound" akustického jazzu a moderní výraz dixielandu.

Burza vinylů se koná v Alfa klubu

Kdy: sobota 23. března, od 11 hodin

Kde: Sokolov, Alfa klub
Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Na své si přijdou milovníci klasických gramodesek. V Sokolově se koná Burza vinylů.

Chebsko:

Západočeské divadlo ukáže i běžně nepřístupné prostory

Kdy: sobota 23. března od 14 hodin

Kde: Cheb, Západočeské divadlo

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V rámci Noci divadel se koná prohlídka divadla, lidé se tak dostanou do prostor, které běžně nemohou vidět.

V Hranicích budou Šibřinky

Kdy: sobota 23. března, od 20 hodin

Kde: Hranice, sokolovna

Za kolik: 100 a 200 korun

Proč přijít: TJ Hranice a město Hranice zvou na Šibřinky, které se konají 23. března 2024 od 20 hodin v sokolovně. Vstupné – masky 100 korun, bez masek 200 korun. Hraje FOX BAND, součástí akce bude i fotokoutek.