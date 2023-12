Přinášíme vám velký přehled tipů na nejrůznější akce, které se o nadcházejícím víkendu budou konat v Karlovarském kraji. Podívejte se a nechte se inspirovat.

Útulek pro psy Vránov | Foto: Deník/Roman Cichocki

Karlovarsko:

Včelí medvídci pobaví velké i malé

Kdy: neděle 17. prosince, od 15 hodin

Kde: Karlovy Vary, městské divadlo

Za kolik: od 50 do 110 korun

Proč přijít: Zimní příhody včelích medvídků se jmenuje představení pro děti, které uvádí karlovarské městské divadlo. Oblíbené postavičky však mají i své kouzlo pro dospělé návštěvníky.

V divadle se představí Louskáček

Kdy: pátek 15. prosince, od 19.30 hodin

Kde: Karlovy Vary, městské divadlo

Za kolik: 50 až 550 korun

Proč přijít: Louskáček patří do klenotnice „bílé klasiky", a proto se k němu balet Severočeského divadla opět vrací. Libreto vychází z pohádky německého spisovatele E. T. A. Hoffmanna Louskáček a myší král. Je to příběh o sváteční atmosféře Štědrého večera, ve kterém se realita spojuje s dětskou fantazií ve fascinující labyrint. Svou vánoční tématikou je dárkem hlavně dětem před vytouženými svátky.

Děti ze zušky připravily nejen adventní koncert

Kdy: neděle 17. prosince, od 17 hodin

Kde: Ostrov, dům kultury - divadelní sál

Za kolik: od 30 do 70 korun

Proč přijít: Adventní koncert Základní umělecké školy Ostrov, do kterého se již tradičně zapojují všechny obory: výtvarný obor výzdobou jeviště, hudební, literárně dramatický a taneční pak vystoupeními různých stylů a žánrů. Diváci se mohou těšit na vystoupení sólistů hry na housle i zpěvu, ale i hudebních souborů jako například Ukulele Band, Rockeři z II. patra, Písk-Písk melody, Pěvecký sbor, Soubor melodických bicích, či na hudebně-dramatické vystoupení nejmladších žáků, kteří se představí i v tanečním vystoupení se seniorkami. V programu nechybí choreografie obou tanečních skupin Alate a Mirákl, stejně tak dramatický výstup souboru HOP-HOP. Pořadem provází žáci literárně dramatického oboru.

Moser zve na vánoční atmosféru

Kdy: neděle 16. prosince, od 9 do 16 hodin

Kde: Karlovy Vary, Muzeum Moser

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Muzeum Moser v Karlových Varech se otevírá všem, kteří si v adventu udělají čas na výlet do sklářské historie.Nabídne prohlídky sklárny za zvýhodněné vstupné, prezentaci ryteckého mistra, mimořádnou nabídku křišťálu Moser v prodejní galerii.Hosté se mohou těšit na jedinečnou vánoční atmosféru s vánočním menu v Café Moser, dřevěným betlémem, vánočním náměstíčkem Ludwiga Mosera.

Sokolovsko:

Insania a První hoře vystoupí v sokolovské Dvoraně

Kdy: pátek 15. prosince, od 19 hodin

Kde: Loket, Dvorana

Za kolik: 295 korun

Proč přijít: Insania (neboli Aristokracie nových vyděděnců) je česká crossoverová/post-hardcoreová hudební skupina.Dnes již legendární brněnská kapela, která přitom díky nepřetržitému vstřebávání stále nových hudebních směrů oslovuje svými „nevergreeny“ především mladé publikum. Kapela První hoře vznikla v roce 1998 na troskách HC/punkových Sleight of Mind z Jičína a punkové Marné snahy ze Semil. Kapela hraje čistě autorskou muziku, autorem textů je kytarista a zpěvák Milan Urza.

Petr Bende bude mít netradiční koncert

Kdy: sobota 16. prosince, od 18 hodin

Kde: Chodov, kostel sv. Vavřince

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Akustický koncert Petra Bende v netradiční sestavě s kytarou, cimbálem a basou. Zazní největší hity jako například Nad horů svítá, Tráva, Anděl perutí mách, ale i úprava lidové písně a další hudební překvapení.

Vánoce se budou slavit i s pejsky v útulku

Kdy: sobota 16. prosince, od 13 hodin

Kde: Záchytné zařízení pro psy Sokolov na ranči Vránov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Jako každý rok budou v útulku slavit vánoce společně s útulkovými pejsky a moc rádi vás tam uvidí. Připravena bude opět Ježíškova cesta, na které bude možné vyvenčit útulkové chlupáče, prohlédnout si útulek. "Ale těšit se samozřejmě můžete i na různá vystoupení. Společně rozsvítíme vánoční stromeček pro pejsky, co zatím čekají na své nové domovy. Pro pejsky oceníme klidně i jen drobný, ale kvalitní dáreček, bohužel kvůli stavu pejsků je nemůžeme krmit levnými granulemi. Radost pejskům uděláte ale čímkoliv ze zverimexu, kvalitní konzervou, žvýkacími mlsky, sušeným masem, dentálními tyčinkami, piškoty, kloubní výživou nebo balíčkem piškotů. Nebo můžete vzít poukaz a my za něj pořídíme konkrétnímu pejskovi to, co potřebuje. Budeme hlavně rádi, když dorazíte vy a oslavíte vánoce s námi a útuláčky," uvádějí organizátoři. Na návštěvníky čekají i nazdobení koníci, Vandy tančící pejskové, vánoční punč a další drobná překvapení.

Chebsko:

V kostele na Seebergu se koná vánoční setkání

Kdy: sobota 16. prosince, od 16 hodin

Kde: Seeberg, kostel sv. Wolfganga

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Vánoční setkání v kostele sv. Wolfganga na Seebergu přinese muzicírování, zpívání i tombolu. Koná se už 19. ročník této akce. Přijďte si s námi vychutnat vánoční atmosféru ovoněnou čerstvým cukrovím a svařeným vínem.

Adventní pohádkové čtení bude v KC Svoboda

Kdy: sobota 16. prosince, od 14.30 hodin

Kde: Cheb, Kulturní centrum Svoboda

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Těšit se můžete na pohádky Karla Jaromíra Erbena „Dvojčata“ a „Rozum a štěstí“ v podání herců ZDCH Radmily Urbanové a Jindřicha Skopce. Akci pořádá Římskokatolická farnost Cheb.