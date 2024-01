Přinášíme velký přehled tipů na nejrůznější akce, které se o nadcházejícím víkendu budou konat v Karlovarském kraji. Podívejte se a nechte se inspirovat.

Reprezentační ples Chebu. Ilustrační snímek | Foto: Kateřina Butaki

Karlovarsko:

Představí se gigantičtí roboti

Kdy: neděle 13. ledna od 17 hodin

Kde: Karlovy Vary, Lidový dům

Za kolik: 297 korun

Proč přijít: Gigantičtí roboti se představí v Transformers show, pobaví nejen děti, ale i jejich doprovod. Jsou jediní v České republice a měří 2,9 metru, mluví, při show střílí z obřího kouřového kanonu a poté, co předvedou velkolepou podívanou na pódiu se s každým dítětem osobně setkají a vyfotí.

Divadlo Ungelt zahraje Bráchu

Kdy: sobota 13. ledna, od 19.30 hodin

Kde: Karlovy Vary, Karlovarské městské divadlo

Za kolik: od 50 do 550 korun

Proč přijít: Divadlo Ungelt zahraje Bráchu od Simona Graye. Rodinná sága popisuje v průběhu dvaceti čtyř let fatální milostný trojúhelník, jehož protagonisty jsou dva sourozenci milující stejnou a bolestně nerozhodnou ženu.

Film Máša a medvěd se představí v Ostrově

Kdy: pátek 12. ledna, od 17 hodin

Kde: Ostrov, dům kultury - kino

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Máša se vydává z lesa na návštěvu města a pak zpět domů. První zastávkou je svatba: když dorazí, všude ji pronásledují problémy. Máša způsobí pořádný rozruch, když si pohrává se svatebním závojem, závodí na vozíku s dortem a honí holuby. Po svatbě nás čeká poutavé a hřejivé vánoční dobrodružství, jehož středobodem je dvanáct měsíců. Máša a její nový kamarád Měsíc Leden dělají vše pro to, aby v srdcích dospělých zažehly vánoční kouzlo a zachránily tak svátky.

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary zve na den otevřených dveří

Kdy: pátek 12. ledna, od 15 hodin

Kde: Karlovy Vary, Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary pořádá den otevřených dveří, na němž se zájemci mohou seznámit s chodem školy, vyučujícími a mnoha dalšími informacemi.

Sokolovsko:

Duo Zdeněk Král a Vendula Příhodová opanují Dvoranu

Kdy: sobota 13. ledna, od 19 hodin

Kde: Loket, Dvorana

Za kolik: 160 korun

Proč přijít: Duo Zdeněk Král a Vendula Příhodová zahrají koncert, kde zazní skladby, které Zdeněk Král napsal a složil. Dále pak písně z muzikálů a také nezapomenutelné šansony a balady nejslavnější francouzské zpěvačky Edith Piaf.

V Březové uvádí film Jedeme na teambuilding

Kdy: pátek 12. ledna, od 20 hodin

Kde: Březová, Kulturní dům a Multifunkční centrum Březová

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Když si myslíte, že máte ve všech směrech skvěle našlápnuto a nic vás nezastaví, tak se většinou hodně pletete. Ambiciózní korporátní zaměstnanec Aleš (Jakub Prachař) je svým narcistickým šéfem (Alexander Bárta) místo povýšení přeložen do nejhoršího firemního oddělení - do call centra. Tam velice rychle musí přijít na to, jak spolu s potrhlou konspirátorkou Marcelou (Petra Polnišová), neurotickým nihilistou Michalem (Vojta Kotek), vzorňačkou Jitkou (Anna Polívková) a dalšími bizarními kolegy vytvořit sehranou partu. Jen tak může během teambuildingového víkendu porazit bývalé kolegy, zachránit své nové oddělení před zrušením a hlavně najít ztracenou sebeúctu.

Chebsko:

Koná se Reprezentační ples města Chebu

Kdy: sobota 13. ledna, od 20 hodin

Kde: Cheb, KC Svoboda

Za kolik: Hlavní sál 500 korun, vedlejší sály (Klub, Galerie) 350 korun. Ke vstupence na ples je možné zakoupit vstupenku na raut v hodnotě 400 korun

Proč přijít: Na plese k tanci a poslechu zahraje Moondance Orchestra Martina Kumžáka se sólisty Dashou, Naďou Wepperovou, Michalem Cermanem a Dušanem Kollárem. Dále účinkují DJ Miro Novy, Storm Ballet Plzeň, STS Magic Star Cheb a Aurora Jaguari.Večerem provází moderátor Petr Čimpera.

Chebské gymnázium pořádá maturitní ples

Kdy: sobota 12. ledna, od 19 hodin

Kde: Cheb, KC Svoboda

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Studenti chebského gymnázia a jejich rodiče i pedagogové se budou bavit na maturitním plese.