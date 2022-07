Byl bez kyslíku

Adámek si svůj příchod na svět musel doslova vybojovat, porod nakonec proběhl akutním císařským řezem. Kvůli komplikacím byl bohužel nějaký čas bez kyslíku a došlo u něj k poškození mozku. Následky na sebe nenechaly dlouho čekat. „Kromě dětské mozkové obrny, která mu zasáhla všechny čtyři končetiny, se potýká také s epilepsií, ta nás poslední dobou poměrně dost trápí. Adámek bude zřejmě celý život odkázaný na pomoc druhých,“ popisuje maminka s tím, že teď už se chlapec moc těší do školky, kam nastoupí v září. „Jsme za to moc rádi. Za prvé to pro něj bude odreagování po cvičení, s nímž návštěvy školky musíme skloubit, a za druhé se začlení do kolektivu a nebude už tak fixovaný na mě a na přítele,“ vysvětluje paní Pavlína.

Děkují za pomoc

Aby se Adámek ve vývoji maximálně posunul, snaží se mu jeho rodiče dopřát širokou škálu rehabilitací, terapií a cvičení, pravidelně dojíždí i na neurorehabilitační kliniku do Prahy. To vše je však velmi nákladné, a tak rodině už více než rok pomáhají Dobří andělé prostřednictvím nadace Dobrý anděl. „Finanční pomoc Dobrých andělů pro nás, ale věřím i pro jiné rodiny, kterým pomáhají, znamená hrozně moc. Dává bezbrannému dítěti, které nemělo v životě štěstí, alespoň nějakou naději na lepší život. I přesto, že mám relativně dobrý příjem, uhradit veškeré výdaje spojené s komplexní péčí dlouhodobě nezvládáme. Nikdy by nás nenapadlo, že se někdy v této situaci ocitneme. Nebýt lidí, jako jsou Dobří andělé, spousta rodin by musela podobné rehabilitační programy oželet. Tato pomoc má opravdu smysl! Děkujeme,“ dodává pan Petr s tím, že příspěvky od Dobrých andělů využívají kromě úhrady terapií, které nehradí pojišťovny, také na pokrytí nákladů spojených s cestami na ně nebo k lékařům.

Chcete se stát Dobrým andělem?

Dobří andělé pomáhají rodinám, v nichž se dítě nebo rodič potýká s vážným onemocněním, pravidelnými měsíčními příspěvky. Z této pomoci mohou rodiny hradit běžné potřeby spojené s léčbou, ale i náklady na chod domácnosti. To jim dává jistotu a klid, který bezesporu k léčbě potřebují. Pokud se chcete stát Dobrým andělem i vy, je to jednoduché. Stačí se zaregistrovat na www.dobryandel.cz, zvolit libovolnou výši příspěvku a zadat trvalý příkaz. I malý dar může hodně pomoci. DA