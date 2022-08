ANKETA: Myslíte si, že by měla stezka v oblacích stát na Klínovci?

Poblíž vrcholu Klínovec chtějí postavit soukromí investoři stezku v oblacích, která by měla do regionu přilákat turisty a zlepšit ekonomickou situaci Jáchymova. Jednou už lidé v referendu odhlasovali, že pro to nejsou nakloněni.