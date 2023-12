Projekt mezikrajské dopravní obslužnosti Čtyřmezí vznikl na základě spolupráce Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého a Středočeského kraje, jejich organizátory veřejné dopravy a svazkem obcí ODORAK. Propojuje města a obce v oblasti dopravy bez ohledu na krajskou příslušnost a zajišťuje garantované přestupy ve spádových centrech. Kromě nových linek přináší projekt také uznávání krajských tarifů ve vícero spojích.

Prodloužení linky Praha, Zličín – Lubenec do Karlových Varů vytvoří celému projektu páteřní osu, na kterou pak navazují změny v dalších regionálních spojích. „Nová autobusová linka nabídne dvanáct párů spojů ve všední dny a po pěti párech pak v sobotu a neděli. Dojezdová doba autobusu do Karlových Varů a v opačném směru je přibližně dvě hodiny a dvacet minut, což je téměř totožný čas jako u přímých linek, které ale zajíždějí až do centra Prahy. Karlovarský kraj má v rozpočtu vyčleněno 5,7 milionu korun, kterými bude přispívat na provoz této linky. Věřím, že nová autobusová linka bude plně využívána a že cestující budou spokojeni s fungováním dopravní obslužnosti i v mezikrajském měřítku,“ doplnil Jan Bureš.

Tyto změny se například zásadně dotknou rovněž dopravní obslužnosti Valče. Zcela nově budou jezdit do Valče autobusy rovněž o víkendu, a to tři spoje do a ze Žlutic a pak další spoje, které navazují na páteřní linku do Prahy a do Karlových Varů. "Což je jistě obrovský posun oproti současnému stavu, kdy nyní do a z Valče o víkendu nejezdí jediný autobus," uvedla Markéta Petrová ve Valečském týdeníku.

Cesta z Valče o víkendu do Karlových Varů přes Vrbici, Bošov nyní zabere hodinu a devět minut, do Prahy o víkendu rovněž přes Vrbici, Bošov zabere dvě hodiny 11 minut. "Ve všední dny bychom se přímo z Valče do Prahy měli dostat dokonce za necelé dvě hodiny," doplnila Markéta Petrová. Všechny změny by měly být účinné od nového roku. Podrobný přehled těchto dopravních změn už mají valečští k dispozic.