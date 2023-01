Dalo by se říci, že po zavedení regulační lokální vyhlášky, která zkrátila provozní dobu vybraných barů a provozoven v obchodně správní části města Karlovy Vary během pátků a sobot, se celá situace vyřešila. Lidé si přestali stěžovat na hluk štamgastů srocujících se před bary kolem ulic Davida Bechera a Jaltské, což bylo právě důvodem zavedení vyhlášky. Pod pokličkou to stejně ale bublá. Například majitel klubu Molly v Jaltské ulici František Volf totiž hodlá město žalovat, a doufá, že se k němu ostatní podnikatelé přidají. Má za to, že vyhláška je diskriminační. Provozovatelé barů kvůli ní přicházejí o část zisků. "Je jasné, že ze strany města došlo vůči nám k diskriminaci. A my se hodláme bránit," konstatoval podnikatel.

"Situace se po zavedení vyhlášky v této části města zlepšila. V současné době neevidujeme žádné stížnosti občanů na rušení nočního klidu. Koncentrace lidí před bary se snížila. Kontroly tam ale děláme stále," uvedla mluvčí městské policie Nikola Záhorová.

Bary v Jaltské omezila i přes memorandum vyhláška. Podnikatelé: Je to podraz

Lokální vyhláška vstoupila v platnost vloni 1. června. Na základě ní mohou mít vybrané bary otevřeno v pátek a v sobotu jen do dvou hodin. Důvodem byly stížnosti obyvatel, jež bydlí v těsné blízkosti. Protože se na velice malé ploše nachází hned několik nočních podniků, štamgasti si navykli mezi nimi korzovat, srocovali se před nimi a jen běžnou komunikací narušovali noční klid. Mezi klienty barů docházelo i k výtržnostem, a tak v létě roku 2021 začali lokalitu během nocí hned několikrát kontrolovat policisté a strážníci. Poté, co byla sepsána petice proti barům, došla vedení města trpělivost. To v prosinci roku 2021 pohrozilo zavedením lokální vyhlášky, podnikatelům ale nabídlo řešení. Pokud zavedou opatření, která by směřovala k uklidnění situace, provoz omezen nebude. Dokonce se sedmi provozovateli podepsalo vedení radnice následně na konci loňského března memorandum, že pokud splní šest podmínek, vyhláška v platnost nevstoupí. Poté, co podnikatelé začali budovat kuřárny, které by omezily srocování lidí na ulicích, nakonec stejně omezení začala v červnu platit.

Tehdejší radní Martin Dušek (ANO) to tenkrát komentoval slovy: "Už při podpisu memoranda bylo jasné, že některé bary vůbec podmínky zadané v prosinci do té doby neřešily. Měli jsme na začátku května jednání s policisty i strážníky a jejich závěry jsou takové, že závazky nejsou dodržovány. Policie tam opakovaně řešila trestně právní činnost, jako jsou rvačky a loupeže. Ze strany podniků tedy nedošlo k žádné nápravě. Proto vyhláška nabývá platnost skutečně 1. června."

"Je jasné, že kvůli zkrácení provozní doby mají provozovatelé dotčených barů menší příjmy, a to nám přijde diskriminační. Doba už není taková, aby k nám chodili lidi na pátou hodinu pít čaj. Pokud uspějeme v žalobě za diskriminaci, budeme se bránit dál a budeme chtít po městu náhradu ušlých zisků," pohrozil majitel klubu Molly.

Pavel Jiřík, který vlastní sousední bar Barracuda v Jaltské ulici, o žalobě neuvažuje. "Už jsem se asi smířil a přiznám se, že jsem se musel hodně přizpůsobit. Ještě před rokem jsem byl připraven, že v mých prostorách postavím kuřárnu, když nás ale město tímto způsobem zařízlo, nemám chuť do toho investovat stovky tisíc korun," reagoval podnikatel, který přiznal, že na omezení provozu je značně finančně bit. "Nebudu to konkretizovat, ale to je jasné. Druhá věc jsou návštěvníci, z nichž část jsou turisté. Ti naprosto nechápou, proč musíme v pátek a v sobotu zavírat ve dvě hodiny. Nerozumí tomu a jsou z toho špatní," poznamenal.