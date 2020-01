Baskytarista Mandrage zažívá úspěšné období. Skupina vydala novou desku Vidím to růžově a chystá se na únorové turné. Náš rozhovor s hudebníkem ale bude netradiční. Jak se dostal k vymýšlení hlavolamů pro psy? A v čem jsou chytré hračky pro zvířata přínosné? I o tom jsme si povídali s Michalem Faitlem.

Jak se zrodil nápad vyrábět interaktivní hračky pro psy?

Je pravdou, že většina lidí by mne očekávala spíše na pódiu nebo ve zkušebně s naší kapelou Mandrage. Ale jsem takový tvořivý člověk. Celý příběh začal pořízením pejska Barnabáše, což je australský ovčák. Ten se jako každé štěně, co se doma nudí, občas zakousl do boty nebo do židle na terase. Začal jsem se proto zajímat, proč tomu tak je – a že je nutné se psy pracovat i po mentální stránce. Laicky řečeno je nechat pořádně vybít, a to nejen fyzicky při výletech a venčení. A pak už přišel první prototyp našeho hlavolamu Doglog.

Jaké typy chytrých hraček jste již vymyslel?

Obecně odvětví pamlskových hlavolamů pro domácí mazlíčky existuje desítky let. Ale až v poslední době se začíná otevírat široké veřejnosti. Nejsem vynálezce hlavolamu jako takového, ale jsme jediní, kdo je v Česku vyrábí. Snažíme se hlavolamy dělat jinak než ostatní – funkčně, ekologicky, s láskou a hlavně zdravotně nezávadně. Nyní máme sedm druhů pro každý typ a věk pejska.

Na jakém principu je hlavolam postavený? Existují v něm nějaké „záludnosti“?

Motivace hrát hlavolam spočívá v pamlsku, ke kterému se musí hráč dostat. Páníček samozřejmě dělá dozor a na začátku pomáhá, ale pak už to pejsci zvládají sami. Máme různé obtížnosti hlavolamů. Jde nám o to, aby byl pes úspěšný ve hře. Nikoliv aby se stresoval. Nicméně hlavolam Starter je velmi rafinovaný a oblíbený u pokročilých hráčů.

V čem jsou chytré hračky pro psy přínosné?

Pozitivních vlivů je celá řada. Kromě klasického vybití pejska jsme nechali hlavolamy posoudit i veterináře a sami jsme byli překvapeni, co všechno dokáží. Občas o tom přednáším na různých seminářích, ale ve zkratce je to například zamezení projevů demonstrativního chování nebo ničení předmětů. Trénují soustředění, vrací chuť do života, aktivují šedou kůru mozkovou. Já to vždycky přirovnávám k babičkám, jak jsou vitální, když luští křížovky a čtou knihy. Hraní s hlavolamem také upevňuje vztah mezi pánem a psem, je vhodné na mentální vyčerpání, ale také má rehabilitační schopnosti. A hlavně je to pro psy skvělá zábava a odměna.

Jaká je obvyklá první reakce psů? Tuší na „první dobrou“, co s hračkou dělat?

Psi rychle poznají, že je uvnitř pamlsek, takže instinkt velí najít ho. Naučili jsme snad každého pejska hrát hlavolamy. Také jsme jediní, co se věnují i práci s páníčky, aby věděli, jak naučit pejska hrát hlavolam. Máme i videonávody, kde je všechno snadno vysvětleno.

Jsou rasy, které hlavolam zvládnou hravěji a které hůře? Záleží také na věku psa a jeho povaze?

Nerad bych se pouštěl do hodnocení ras a jejich inteligence. Je to spíš o tom, kdo se jak psovi věnuje. Samozřejmě jisté predispozice jsou, například pro border kólie je hlavolam docela snadný. Ale neznamená to, že je to nebude bavit. Ono za 15 minut hraní můžete odrovnat pejska na dlouhé hodiny. Máme doma také jorkšírku Niu a ta chce večeřet z hlavolamu. To jí baví nejvíc. Starším pejskům obecně volím snadnější hlavolamy, abychom je spíše motivovali a dopřáli jim radost z úspěchu, a ne je zbytečně stresovali.

Dokáží hlavolam vyluštit i jiná zvířata než pejskové?

Ano. Například hlavolam Cheese je stejně tak zábavný pro kočky jako pro psy. Hlavolamy máme například i v Zoo Ústí nad Labem v expozici lemurů. Od zákazníků máme spousty nadšených fotek a videí, jak si s hračkami hrají králíci, morčata, papoušci i fretky. Dá se tedy říci, že jsou univerzální.

Chystáte v souvislosti s hlavolamy pro psy nějakou novou hračku?

Letos jsme náš e-shop rozšířili o více jak 10 000 nových produktů pro domácí mazlíčky. Momentálně pracujeme na projektu kočičí město. To bude sestava chytrých závěsných prvků pro kočky na zeď. Rádi bychom stihli vydání již příští rok. Také mám pár nápadů na nové typy psích hlavolamů, ale to nestihnu dříve než v roce 2021. Přeci jen nás s kapelou čeká turné, které vyžaduje hodně času.