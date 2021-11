Přitom stánky už byly na mnoha místech připraveny, v pátek večer ale bavorský premiér Markus Söder zatáhl za brzdu. Vánoční trhy jsou přitom v Německu oblíbené, jezdí na ně i zástupy českých návštěvníků z příhraničí. Omezení dopadlo i kluby, diskotéky či bary, které musejí zavřít na příští tři týdny. V pohostinství bude otevřeno jen do 22 hodin.

„Je to nepochopitelné rozhodnutí, pro nás úplná katastrofa," vzkázal Werner Baumeister, mluvčí bavorského sdružení trhovců. Vadí mu, že premiér ještě na začátku listopadu oznámil, že trhy budou a budou bezpečné. „Příprava nás stála enormní úsilí. Trhovci mají nakoupené zboží, které skončí v popelnicích. Všichni jsou zdrceni," vysvětluje mluvčí. Trhovci věří, že jim stát ztráty kompenzuje.

V Landshutu nezajdou ani na svařák

V Norimberku, jehož vánoční trhy patří vůbec k nejkrásnějším, už sčítají obrovské finanční ztráty. „Je to smutné. Ale to rozhodnutí musíme přijmout," říká Michael Fraas, ekonomický poradce města. Jeden z trhovců přiznává, že frustrace je obrovská. „Můžeme balit. Objednali jsme spoustu jídla a neprodáme nic. To nemohli rozhodnout dřív?" kroutí naštvaně hlavou.

Že rozhodnutí přichází pozdě, si myslí i starosta Landshutu Alesander Putz. Město totiž celou dobu v přípravách trhů pokračovalo. „Všichni teď musí dostat od státu adekvátní náhradu," řekl. Město neruší jen trhy, ale uzavře i stánky se svařeným vínem po celém městě. „Rozhodně nejsou menším rizikem než regulované a snadno kontrolovatelné vánoční trhy," zdůrazňuje starosta.

Navzdory tomu začal v pátek večer trh na nádvoří knížecího zámku Thurn-Taxisů v Regensburgu. Organizátor Peter Kittel se odkázal na stávající smlouvy se 120 provozovateli stánků, umělci a techniky. „Nejde o vzpouru a také ne o popírání pandemie koronaviru," zdůraznil. Byla podle něj zavedena velmi přísná pravidla, přijít mohou jen lidé s prokázanou bezinfekčností, tedy s dokladem o očkování či prodělání nemoci. „Nechápeme, že se fotbalový zápas může odehrát s diváky, ale náš trh je zpochybňován," řekl Kittel. Podle mluvčí města souhlas města s konáním trhu platí, pokud se nezmění právní základ. A nařízení, že se vánoční trhy nesmí konat, bude platit až od této středy. Samo město však už definitivně zrušilo vánoční trh na na řezenském Neupfarrplatzu.

Toho, že nařízení začne platit až od středy, využili třeba v Bayreuthu a vánoční trh je tady otevřen až do úterý.

Zavřou se bary, pohostinství jen do desíti

Vedle zrušených trhů budou muset na příští tři týdny v Bavorsku zavřít všechny kluby, diskotéky či bary. V pohostinství bude otevřeno do 22 hodin. Deník na nové opatření upozornil mluvčí Okresního úřadu Freyung – Grafenau Karl Matschiner. „V celém Bavorsku se mohou kulturní a sportovní akce konat pouze v menším měřítku s maximální kapacitou 25 procent diváků. Navíc platí pravidlo 2Gplus, tedy přístup pro očkované a uzdravené z covid-19 pouze s testem,“ upřesnil.

Regiony, kde je sedmidenní výskyt vyšší než tisíc lidí, ale budou omezeny ještě mnohem více. Tam se totiž musí zavřít gastronomická, sportovní i kulturní zařízení a také provozovny se službami jako jsou kadeřnictví. Veškeré volnočasové, sportovní i kulturní akce tam budou zrušeny úplně. Mezi regiony, kde takové opatření bude platit, patří okresy Freyung – Grafenau, Rottal-Inn, Berchtesgadener Land, Traunstein, Mühldorf am Inn, Landshut, Dingolfing-Landau a Passau. Další tři okresy se hranici přibližují.

Bez omezení by měly zůstat jen školy a školky. V hodinách tělesné výchovy se však musí opět nosit roušky. „PCR pool testy mají být nově nabízeny celostátně v denních stacionářích a mají být nabízeny i na středních školách. Jinak zůstává předchozí systém s rychlými testy," popsal mluvčí okresního úřadu. Otevřené zůstanou maloobchodní prodejny, ovšem s tím, že začne platit omezení pro počet lidí uvnitř.