Nadšenci s lucerničkami či petrolejkami čekají každý rok netrpělivě na příjezd rychlíku na sokolovské nádraží.

Betlémské světlo dovezli skauti i do Krajkové. | Foto: Dýmka Habartov

Přijedou v něm totiž skauti, kteří dovezli Betlémské světlo. Během krátké zastávky ve stanici si přítomní nechali zažehnout svůj plamínek a poté ho odnášeli do svých domovů či kostelů pro ostatní. Nechyběli mezi nimi ani skauti z habartovského střediska Dýmka. Skauti roznášejí světlo především svým známým skautským přátelům, sponzorům, ale také do mnoha kostelů a na další místa, odkud si mohou lidé Betlémské světýlko odnést domů. Dovezli ho i do Krajkové, na nedělní mši do kostela a panu starostovi, který celoročně podporuje činnost skautů.