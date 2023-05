Investor stále čeká na stanoviska od dotčených orgánů. Demolice se tak oddaluje.

Řízení kolem přestavby zchátralého pivovaru v karlovarských Rybářích je delší, než jeho vlastníci očekávali. Ne všechny součásti areálu jsou bezpečné i pro kolemjdoucí. Důkazem toho je betonový plot v Celní ulici, který se před časem začal bortit a podle obyvatel Rybář bylo velkým štěstím, že se nikomu nic nestalo. Vyvalené části betonu nakonec nahradil drátěný plot.

Za nápravou stojí obyvatelka Rybář Olga Bischofová, která bydlí hned naproti. "Čekala jsem, kdy se to stane. Ty betonové díly nebyly stabilní už delší dobu. Až jsem jednoho dne zjistila, že dva panely vyskočily. Hlavně, že na nikoho nespadly. Mohly poškodit i auta, která tam bývají zaparkovaná. Problém byl navíc v tom, že o betonové díly se opírala zemina z areálu, která byla nasypána do značné výšky, " svěřila se obyvatelka Rybář, která o záležitosti informovala magistrát města, aby sjednal nápravu.

Nebyla to ale karlovarská radnice, nýbrž vlastník, společnost AF Company, za níž stojí podnikatel Alisher Kasymov, který do areálu poslal bagr. Nejdříve musel odtěžit nánosy zeminy, které zatěžovaly betonový plot. Do místa, kde se díly vyvalily, pak majitel umístil provizorní kovovou mříž.

"Budeme rádi, když se areál už alespoň zbourá. Hlavně, aby konečně zmizel," poznamenala Olga Bischofová. Jenomže jak aktuálně informoval projektový manažer Miroslav Příkop, který zpracovává pro majitele areálu společnost AF Company projektovou dokumentaci na přestavbu, řízení se nečekaně protahuje. Na sklonku loňského roku totiž investor zahájil jednání s dotčenými orgány ohledně výstavby a v tu dobu předpokládal, že v únoru by mohl požádat o územní řízení a tím by mohla být zahájená i demolice areálu. Na konci února Příkop konstatoval, že se jednání prodlužují, ale že by k demolici mohlo dojít v dubnu. A ani na konci dubna není stále jasné, kdy bude moci AF Company požádat o území rozhodnutí. "Ještě nejsme s úřady na konci. Pracujeme na schvalování. A i nás mrzí, že se to vleče. Počítali jsme, že o územní řízení budeme moci požádat v únoru. Nyní se řeší hygiena a doprava. Ohledně dopravy se zpracovávaly nové výpočty dopravního zatížení, hygiena pak dělala novou hlukovou studii. Tento týden se chystám do Karlových Varů řešit jednotlivá stanoviska," uzavřel projektant Příkop.

Přestavba areálu, jejímž smyslem je vytvořit nové městské centrum v Rybářích, má být rozdělena do několika etap. V rámci té první by mělo být postaveno 140 bytů. V komplexu, který se nazývá Nové centrum Rybáře, se počítá i se službami, supermarketem či parkovištěm. Má tam vzniknout i náměstíčko. Investoři také uvažují o propojení centra komunikací s Dolní kamennou, na což by mohl navázat i nově plánovaný most do Charkovské ulice. Zchátralé objekty obývají lidé bez domova, narkomané, kvůli nimž Rybáře opakovaně vyhrávají anketu místa, kde se Karlovaráci cítí nejméně bezpečně.