Kutílek i Kott se narodili v 50. letech minulého století. První byl od malička grázl, už jako mladistvý skončil ve výchovném ústavu a byl celkem dvanáctkrát soudně trestán. Druhý pocházel z lepší rodiny, v práci měl solidní postavení, jenže pak se dostal do maléru a skončil také opakovaně ve vězení. Oba se poznali v roce 1988 v jedné z českých věznic. Na svobodě se díky Havlově amnestii ocitli počátkem roku 1990. A v květnu 1990 se odehrálo jejich běsnění. První obětí se stal 71letý strážný v jedné z firem v Nýřanech. Původně ho chtěli jen připravit o zbraň, k čemuž použili i policejní uniformu, ale když muž lest prohlédl, byl nemilosrdně zastřelen. Ještě v noci naložili do auta dvě mladičké stopařky, které krátce poté na Zbirožsku brutálně zavraždili. Podle obžaloby, která zazněla u soudu, jedné zasadili 28 bodných ran, druhé dokonce 35. Další den zajeli do Prahy, kde odstavili auto a vzali si vůz taxi. Na kraji města Kott střelil taxikáře do hlavy. Odtáhli ho z auta a okradli. Pak se vydali zpět na Plzeň. Na parkovišti nedaleko obce Kařez je zaujal jeden ze zaparkovaných kamionů. Kutílek, převlečený za policistu, řidiče střelil do hlavy, poté ho okradli. Je to neuvěřitelné, ale muž přežil. Pak už jejich běsnění ukončili policisté, kteří je dopadli.