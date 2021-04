Rusové žijící v Karlových Varech situaci kolem výbuchu ve Vrběticích označují za velkou politickou hru.

Ilustrační foto. | Foto: Foto Deník Vladimír Meluzín

Paní Naděžda, která žije v lázeňském městě už 15 let a narodily se jí tu i tři děti, má obavy, jak se na ně budou dívat spolužáci. „Teprve se děti začaly kvůli covidu zase vracet do školy, a teď taková rána. Vím, že jsem se sem přistěhovala, a pocitu, že jsem tu cizinec, jsem se dodnes nezbavila. Trošku se bojím, aby mým dětem spolužáci nenadávali, neukazovali na ně prstem,“ říká Ruska, která o sebe strach nemá. „Ne, nemyslím, si, že by to došlo až tak daleko. Ale nechci, aby se to dotklo nějak dětí. Dětské kolektivy dokáží být mnohdy velmi kruté. Už jsme to řešili i s manželem, kterému jsem se svěřila se svými obavami,“ poznamenává.