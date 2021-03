Nadšenci měli ještě vloni na jaře celkem dobře našlápnutou sezónu, blýskalo se na lepší časy, jenže pak přišel covid.

"Je to opravdu paradox. Ještě vloni v únoru jsem si říkal, že situace je tak skvělá, že bychom se mohli téměř uživit jen z našich aktivit, které tu pořádáme. Přišel nouzový stav a my jsme zůstali jako opaření. Lidé téměř přestali chodit. Do června se tak jen ztráty na tržbách vyšplhaly na tři sta tisíc korun," říká Šindelář.

Léto bylo pro Bečovskou botanickou zahradu poměrně úspěšné, ale pak přišel říjen. "Omezení přišla v době, kdy jsme akorát aktuálně začali splácet za pronájem dvou hektarů nové plochy, kde byla dříve takzvaná Alpská louka. O kompenzacích se nám může přitom jen zdát, protože botanické zahrady neřeší oficiálně žádný zákon. Jediný příspěvek, který bychom mohli dostat, je právě na zmíněný pronájem. Naštěstí máme takové dodavatele, kteří vědí, na čem jsme, a jsou schopni nám počkat. Třeba se objeví nějací dárci a podporovatelé," pokračuje provozovatel zahrady.

I když areál přišel o zdroj příjmů, který pramení z návštěvníků, přesto si mohli ponechat zaměstnance v rámci veřejně prospěšných prací. Zahrada na ně totiž dostává příspěvek od úřadu práce a ministerstva práce a sociálních věcí, a tak si šest pracovníků na dělnické činnosti mohla ponechat. "Zahrada ovšem slouží i jako vzdělávací centrum, v němž využíváme osvědčené lektory. Jejich činnost zpravidla financujeme například z návštěv škol, které k nám jezdívají na vzdělávací výlety. Tento zdroj ale vyschnul. Pokud bychom lektory přestali platit, hrozilo by, že o ně přijdeme, což samozřejmě nechceme, a tak je stále máme na výplatních páskách," líčí ne právě ideální finanční situaci zahrady její provozovatel.

Přesto ale zahrada funguje dál a pouští se do velkých plánů. Zatímco vloni zprovoznila učebnu pro padesát lidí, letošní investice potěší především milovníky růží. "Chystáme výstavbu venkovního rozária s altánem, kde chceme zájemcům nabídnout takzvaný glamping (je určen pro milovníky kempování, jež zároveň touží po luxusu - pozn. redakce). Chceme jít i cestou zážitkových pobytů. Už jsme minulý týden přivezli 1000 růží. Pocházejí z jižních Čech od pana Šípa. Chtěli jsme mimo totiž i kolekci růží, které původně v Bečově rostly, a věděli jsme, že je právě pan Šíp vlastní," zdůrazňuje Šindelář s tím, že jen tato investice bude stát 250 tisíc korun. Rozárium se bude nacházet v části u bývalých sádek.

Právě ve vodní části chtějí v botanické zahradě pokračovat ve zvelebování, které začalo už v loňském roce. Zmiňovaná Alpská louka byla totiž v padesátých letech minulého století proměněna na intenzivní rybochovné zařízení – sádky. Šindelář je rozhodně rušit nechce, naopak je chce využít k vybudování expozice vodních rostlin exotických i domácích. "Už jsme začali s osazováním leknínů," poznamenává provozovatel a dodává: "Stále totiž věříme, že lepší časy se vrátí a že si peníze na provoz zahrady budeme moci opět vydělat."