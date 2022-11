Odbornou porotu i letos tvořily osobnosti z hudební, umělecké, pedagogické a zvukařské oblasti nejen z Karlovarského kraje, ale také z Prahy. „Opět se soutěžilo ve třech věkových kategoriích, v té nejnižší (7-10 let) se na 1. místě umístila Tereza Jelínková, v prostřední (11-15 let) zvítězila Anna Mudrá a nejstarší kategorii (16-20 let) ovládlo duo Tereza Hoblová a Václav Eduard Štercl. Za absolutní vítězku letošního ročníku zvolili porotci Annu Mudrou," sdělil vedoucí kulturního domu a zástupce pořadatele Michal Bedeč.