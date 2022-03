I ve svých dvanácti letech ale není zdaleka nejstarším čápem, který kdy dorazil na Tachovsko. Rekord totiž drží Máňa, jak jí místní pojmenovali. Jde o čapí samici, která hnízdila v roce 2020 na komíně v Plané a podle ornitologů jí tehdy bylo úctyhodných 28 let. Jako o veliké vzácnosti hovořil Jaroslav Cepák, vedoucí kroužkovací stanice Národního muzea v Praze, kam se scházejí veškeré informace o pozorování ptáků. „Je to velmi vzácné. Převedeno do lidského světa, je to podobné jako stoletý, spíš ještě starší, člověk,“ sdělil už dříve Deníku a dodal, že čápi nejsou tak věrní místu hnízdění jako jiné ptačí druhy a poměrně často hnízda střídají. To ale neplatilo o Máně, která se do Plané vracela a také o čápici v Boru, která zde opakovaně hnízdí.

Spolu borskou ptačí dámou je i čáp, který také svůj ornitologický kroužek získal v Německu, a to v roce 2016 u Westheimu. Zajímavostí je, že právě oba tito poslové jara byli podle ornitologických záznamů spolu pozorováni koncem července 2021 u kostela v Černošíně.

