České děti zřejmě poprvé přijdou o tradici, a to o příchod Mikuláše s jeho družinou. Ministr zdravotnictví Jan Blatný totiž uvažuje o dalším prodloužení nouzového stavu. I když reprodukční číslo R, které značí, jak se přenáší koronavir mezi lidmi, klesá, pandemická situace není v České republice nadále dobrá.

„Aby se mohl konat Mikuláš, musel by být u nás dobrý vývoj ohledně koronaviru. Jeho povolení závisí na aktuální pandemické situaci. Pokud se radikálně nezmění, vláda určitě tuto akci nepovolí,“ říká ředitelka Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje Lenka Petráková.

Nejmenším dětem ale fakt, že by k nim letos čert vůbec nepřišel, rozhodně nevadí. „Čerty nemám rád. Bojím se jich. Ať si zůstanou v pekle,“ vzkazuje pětiletý Lukáš Procházka z Karlových Varů.

Jeho maminka by naopak návštěvu tradiční trojice uvítala. „Je to velmi smutné. Přicházíme o tradici, kterou emotivně prožívají nejen děti, ale i my rodiče. Má rozhodně své kouzlo, které neodmyslitelně patří k předvánočnímu času,“ konstatuje Markéta Procházková.

Je si vědoma, že dětští psychologové nejsou zrovna z návštěvy magické trojice nadšeni a že by se děti neměly strašit. „Náš Lukáš není právě buchtové dítě, hodně se vzteká. Proto by nějaký respekt potřeboval. Návštěva čerta by mu určitě neuškodila,“ konstatuje s trochou nadsázky maminka, která je nyní doma na homeoffice. Mimo Lukáše, kterého stáhla kvůli covidu raději ze školky, má doma i devítiletou dceru. Udržet je oba na uzdě a do toho pracovat dá podle ní hodně zabrat.

Zatímco jejich rodina tak zřejmě o příchod Mikuláše s čertem přijde, rodina Vránových z Ostrova ne. „Mikuláše si děláme v rodině. Máme všechny kostýmy, předávají se u nás z generace na generaci,“ říká Hana Vránová.

Kvůli nouzovému stavu se zřejmě neuskuteční ani oblíbená show čertů krampusů, která se začátkem prosince konala vždy v Sokolově. Sjížděli se na ni lidé z celého Karlovarského kraje. Čerti nedorazí ani na hrad Hartenberg, kam se každý rok přepravovali speciálním čertovským vlakem.