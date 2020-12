Chybí jasné rozhodnutí. To, co vydává vláda a Ministerstvo zdravotnictví, je zvěrstvo, chaos a velká konečná. Tvrdí to vlekaři v Karlovarském kraji v souvislosti s tím, že vláda stále nerozhodla, kdy budou moci zimní lyžařské areály zahájit, a zatím nezveřejnila ani manuál pro jejich provoz.

Provozovatelé areálů přitom investovali nejen do bezpečnostních opatření, ale i do přípravy a zasněžování spousty peněz.

„Jsme, slušně řečeno, naštvaní. Nemůžeme nic dělat. Jsme schopni pohlídat si veškerá hygienická opatření, jako rozestupy, roušky a další. Přesto nám nedali šanci. Na jedné straně slyšíme, jak je důležité posilovat imunitu na čerstvém vzduchu, na druhé straně nedovolí spustit vleky na horách. Je to donebevolající,“ říká provozovatel ski areálu Bublava-Stříbrná Jiří Lhota. Podle něj do areálu investovali spousty peněz a jsou schopni jej do druhého dne otevřít. Zatím však ani nevědí, jestli vůbec dostanou šanci. „Nemohou srovnávat naše střediska s těmi obrovskými v Německu či Rakousku, kde je spousta kabinkových lanovek,“ dodal Jiří Lhota.

Starosta Božího Daru a senátor Jan Horník říká, že otálení nebo neotevření areálů bude mít dalekosáhlé dopady na všechny horské obce. „Město je prázdné. Trpí majitelé ubytovacích kapacit. Lidé nechtějí jet do hor, když nevědí, zda budou moci lyžovat. Postup vlády a Ministerstva zdravotnictví je nesystematický, zaspali. Podnikatelé melou z posledního, a to doslova. Je to velká konečná,“ tvrdí Horník. Podle něj je vláda naprosto mimo realitu a vůbec neví, jak to funguje v praxi. Na německé straně vidí jasné příkazy, mají to prý nalajnované a vědí, co je čeká.

Těší se i lyžaři. „Zatím to ale vypadá, že si zalyžuje jen ten, kdo má peníze a vyrazí do Švýcarska,“ míní Radek Farský.