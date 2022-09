"Pana Nemraha jsem oficiálně viděl až u mě v kanceláři na radnici asi před dvěma lety, kdy přišel představit záměr koupě pozemku. Před tím jsem ho neznal. Jak jsem viděl fotky, tak jsme se potkali na svatbě Jany Mračkové Vildumetzové," komentuje své kontakty s obviněným starosta Bureš.

Pernink prodal stavební parcely pod cenou, pozemky koupili příbuzní zastupitelů

Nemrah prostřednictvím svých firem měl v Ostrově zájem hned o koupi tří městských nemovitostí - proluku na Starém náměstí, šest parcel pro rodinné domy u nemocnice a historický dům číslo popisné 48 poblíž Staré radnice. Jen koupě tohoto objektu mu po kritice opozice ale nakonec nevyšla.

Historie případu sahá přitom několik let zpět. "Památkově chráněný dům kupovalo město v roce 2016 za čtyři miliony korun. Nechalo si na jeho využití zpracovat i studii, protože si ho Ostrov chtěl ponechat ve svém majetku a mělo tam vzniknout například muzeum porcelánu a bezbariérový přístup do sousedního domu radnice, kde je obřadní místnost. 30. července roku 2019 přijel Nemrah poprvé oficiálně na úřad. Jeho právník zaslal následně 4. srpna stejného roku na město oficiální žádost, v níž jeho klient požádal o koupi konkrétních pozemků včetně proluky, nikoliv však o památkově chráněný dům. Rok se nic nedělo. Nikde nepadla na radnici žádná informace, že by město chtělo koupený historický dům prodat. Nemrah přijel 20. srpna roku 2020 do Ostrova opět a přivezl už hotové studie, a to jak na proluku, tak i na rekonstrukci historického domu. O pět dní později byl prodej domu vyvěšen na úřední desce, a to v době covidu a prázdnin," upozorňuje opoziční zastupitel Jiří Pavlík z Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst. "Přijde nám divné, jak se o něm vůbec dozvěděl. Nikdo ze zastupitelů neměl informace, že by se historický dům měl prodat. To jsme se dozvěděli jen týden před jednáním zastupitelstva. Město ho kupovalo na základě znaleckých posudků za 4 miliony korun. Už tehdy se vědělo, že v domě je dřevomorka a krov je částečně poškozen. V říjnu roku 2019 si najednou udělal Ostrov nový posudek, z něhož vzešla cena 4,5 milionu. V lednu 2020 udělalo město posouzení na statiku a mykologii, přičemž posudek hovořil o tom, jak je objekt prolezlý dřevomorkou a je v havarijním stavu ohrožujícím život osob. Byl jsem se tam podívat i s odborníky v roce 2017, a ten stav byl podobný jako tomu v roce 2016. Nová cena ale na základě posouzení o dřevomorce a havarijním stavu klesla o dva miliony na konečných 2,5. A to vše dělal přitom jeden soudní znalec," pokračuje Pavlík.

Nemrah 20. srpna 2020 nabídl městu za historický dům milion korun a radní nakonec doporučili zastupitelům, aby tuto částku s jedinou přihlášenou nabídkou akceptovali. Což se na základě kritiky ovšem nakonec nestalo. Dům šel znovu do prodeje na konci roku 2020, kde o něj zájem projevili vedle Nemraha ještě další dva kupci. Zastupitelé nakonec odsouhlasili prodej historického domu za 1,450 milionu ostrovskému podnikateli Lotharu Hemzáčkovi.

Vlastní fotovoltaiku plánují v Karlových Varech, ale i v malém Sadově

Volný pozemek v proluce na Starém náměstí koupila od Ostrova Nemrahova firma Residence Poštovní dvůr, která nabídla za jeden metr čtvereční zasíťované stavební parcely 650 korun. I to opozice kritizovala, tentokrát kvůli nízké ceně. "Podali jsme tehdy trestní oznámení. Vzhledem k tomu, že policie si nenechala udělat porovnávací posudky na statiku a mykologii, po 14 měsících konstatovala, že nedošlo ze strany města k pochybení," dodává opoziční zastupitel.

Ostrovský starosta a poslanec jakékoliv pochybení odmítá. "Mrzí mě, že místo věcné debaty o dalším rozvoji města se z banálního prodeje pozemků stává předmět politického boje, ale budu reagovat věcně. Nabídka byla veřejná, umístěná na internetu, reagovat na ni mohl kdokoliv. Cena, za kterou Ostrov pozemky prodal je výhodná jen zdánlivě. Prodejní cena za výměru 5000 metrů čtverečních byla 3 miliony korun s DPH, tedy 600 korun za metr. Podmínkou prodeje ale je postavit na nich na náklady investora silnici, vodovod, kanalizaci, veřejné osvětlení a další infrastrukturu v hodnotě mnoha milionů korun, a tu pak převést bezplatně do majetku města. Teprve potom může začít prodávat parcely na rodinné domky. Pokud to všechno neudělá do šesti let, tak vrací pozemky za polovinu ceny zpět městu," vysvětluje starosta Bureš. "Stejně tak je to s pozemkem na Starém náměstí. Tedy pokud pan Nemrah neudělá, co slíbil, městu se vše vrátí zpět a ještě s tím i polovina peněz. I tato podmínka byla veřejně známá, veřejně projednaná na zastupitelstvu. Problémy dotyčného se zákonem nemají s naším městem nic společného, Ostrov s ním má dvě smlouvy a na jejich plnění bude trvat," tvrdí starosta.