Pražáci i vy ostatní, nejezděte k nám. Zůstaňte doma a neohrožujte nás koronavirem, žádají chataře a chalupáře obyvatelé a představitelé obcí na Šumavě, ale i z jiných míst celých západních Čech. Někde jsou dokonce rozhodnuti volat na pomoc policii.

„Nejsme nijak chráněni, máme jen roušky, které jsme si sami ušili, a pochopitelně máme strach z nákazy. Chtěla bych apelovat na všechny lidi z města, zejména Pražáky, ať jen natankují, zaplatí a nezdržují se u nás na kafíčko a jídlo. Až do poslední chvíle jich jezdilo hodně, mám pocit, že si z toho dělají legraci a na nás ohled vůbec neberou,“ řekla Deníku žena z čerpací stanice v Pošumaví. Dodala, že v posledních dnech sice počet chalupářů poklesl a pomohlo i zavření hranic, kdy nejezdí Němci, u nichž je virus rozšířen, ale před víkendem se bojí, že nastane další nápor a riziko nákazy bude opět veliké.

Není sama, podobné pocity a obavy mají i někteří lidé na Karlovarsku. „Mám docela problém s lidmi, kteří by měli cestovat z kraje do kraje. Každý se dnes má zdržovat v místě svého bydliště a nejezdit přes celou Českou republiku na chalupu. U nás jde především o oblast Velkého Rybníka,“ říká starosta Hroznětína Martin Maleček s tím, že pokud vzejde oficiální výzva, která by zamezila podobnému cestování lidí, rozhodně se k ní připojí. Stejný názor má i Jiří Štikar, starosta Děpoltovic, které jsou také oblíbenou rekreační oblastí. „Podle nařízení Bezpečnostní rady státu se má každý zdržovat v místě svého bydliště. Samozřejmě bych takovou iniciativu podpořil, protože jde o bezpečnost našich lidí,“ dodává Štikar. Žádné opatření zatím nedělají ani v Odravě na Chebsku. „Byla jsem se podívat v naší chatové oblasti a lidí tam bylo dost. Většinou ze Sokolovska a Kraslicka. Asi to bylo hezkým počasím,“ řekla starostka Odravy Alžběta Derahová.

Mluvčí karlovarského magistrátu Helena Kyselá k cestování chatařů a chalupářů z velkých měst do menších obcí uvedla, že zmíněné téma primátorka města otevře na zítřejší poradě, kterou k aktuální situaci a jejímu vývoji svolává každé ráno.