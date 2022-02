Na únorovém jednání odborníků by podle Adamce mělo padnout také konečné slovo, jaká bude budoucí podoba Chebského mostu, který je v havarijním stavu. V úvahu přicházejí tři varianty, uvažuje se, že by z něho mohl být most městského typu společně s bulvárem, který by sloužil jen pro městskou hromadnou dopravu a složky integrovaného systému. Nebo by se naopak rozšířil na čtyřpruh. Třetí varianta je vlastně obdoba současného přemostění. Sám Adamec je zastáncem městského mostu. "Ohledně budoucí podoby mostu panuje širší shoda, že by měl být provoz na něm utlumen," uvedl Adamec.

Jak doplnil náměstek primátorky Petr Bursík (ODS), odborníci se na této podobě shodli už před několika měsíci. "Nyní o tom budou znovu jednat. Rekonstrukci nemůžeme oddalovat, musíme ji zahájit nejpozději v roce 2024," upřesnil Bursík.

Celý záměr počítá s enormními náklady. Jen rekonstrukce Chebského mostu podle náměstka Bursíka bude stát čtvrt miliardy korun. "Budeme se snažit získat prostředky od státu. V úvahu přichází Státní fond dopravní infrastruktury nebo ministerstvo pro místní rozvoj. Musíme najít cestu, kde získáme finance," poznamenal. Výstavba nového Dvorského mostu přišla město na 150 milionů. Jak náměstek vysvětlil, Chebský most je ale zcela jiná akce. "Je to památka technického charakteru. Nosná konstrukce zůstane a do toho se bude stavět most nový včetně nové železobetonové konstrukce," dodal Bursík.

Chebský most se skládá ze tří částí - jedna se nachází nad železnicí, další nad řekou a poslední nad průtahem. Právě první část je klíčová pro záměr utlumení dopravy na křižovatce u Becherovky. Najatí experti mají městu říci, zda navrhovaný podjezd takovou frekvenci dopravy včetně té železniční zvládne. "Kapacitně to stačit bude. Nyní nám zbývá vyřešit další otázku, a tou je lokalita Dolního nádraží, kde je majitelem pozemků společnost Lord ship a také město. Lokalita mezi nádražím a Chebským mostem příliš rozvoj neumožňuje, a tak se budou muset vést jednání mezi Lord shipem a městem ohledně majetkového vyrovnání za předpokladu, že Lord shipu se umožní stavět a Karlovy Vary se budou moci v tomto širším území urbanisticky rozvíjet," uvedl ředitel KAM, který připomněl, že je zde naplánována i bytová výstavba.

Na záměr stáhnout dopravu pod současné komunikace se v současnosti zpracovává územní studii, která je podmínkou připravovaného územního plánu. Návrh svést dopravu z Horovy ulice pod Chebský most je jedním z klíčových řešení. Nová komunikace by paralelně vedla se současnými kolejemi. První vjezd by byl na dnešní téčkové křižovatce pod Městskou tržnicí a výjezd by byl v Tuhnicích poblíž Charkovské ulice. Tam město uvažuje o novém mostu, jehož realizace je nadále aktuální i přes to, že se objevil nový návrh dopravního řešení u Becherovky.