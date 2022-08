"Myslel jsem, že to po těch excecech z minulého týden skončí. Ale jak je vidět, nestalo se," povzdechl si jeden z oslovených starostů. Ti mají velké obavy ze střetu příznivců hnutí ANO s jeho odpůrci a eskalace protestů z obou stran. Žádost policie o součinnost při těchto mítincích obce neodmítly, naopak ji vítají, ovšem s požadavkem hnutí ANO na zřízení koridorů pro odpůrce razantně nesouhlasí. Jediné, co si starostové přejí je, aby Babiš přijel a bez výtržností odjel. Předseda ANO v pátek navštíví Žlutice, Toužim, Bochov, Ostrov a pak zamíří do Lokte.