Domy by měly stát mezi ulicemi Nerudova a Luční. V místě stálo kdysi betonové torzo plánovaného obchodního domu. To je již odstraněno. Konečná podoba bytových domů, jejich počet a také cena budou konkrétnější až po zpracování projektu.

„Letos bychom projekt připravili, v příštím roce nakreslili a přespříští rok bychom rádi začali stavět,“ nastínil postup starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že hlavním investorem by bylo město.

Vedení města říká, že nová výstavba v Chodově je jednou z reakcí na vylidňování města a je součástí právě dokončeného strategického plánu, jehož postupná realizace by měla Chodov zatraktivnit, udržet tak obyvatele a popřípadě přilákat nové.

Dalším krokem v této oblasti je záměr prodat developerovi pozemky nad ulicí Poděbradova. Po vybudování infrastruktury a sítí by tam pak mělo stát zhruba 40 nových rodinných domů. Připravovat je nebude město, ale soukromý developer. Podmínkou bude, aby to stihnul do dvou let. Louka vedle hřbitova je prakticky poslední lokalita ve městě, kde je individuální výstavba ve větší míře možná. Po jejím zaplnění budou v Chodově a jeho okolí k dispozici už pouze jednotlivé parcely.

Naposledy se ve městě stavělo v masovějším měřítku na dnešní Štěříkově louce, kam Chodov přivedl inženýrské sítě a pozemky následně prodal.

Kromě jiného, je i toto nástroj, jak přilákat či udržet současné obyvatele ve městě. Počet obyvatel Chodova k počátku letošního roku je opět nižší než v předchozím roce. Radnice v lednu evidovala 12 825 obyvatel, což je v meziročním srovnání o 356 lidí méně. Další reakcí zdejší radnice na vylidňování města je dokončení nového strategického plánu. Má celkem čtyři prioritní body. Vzdělání, bydlení, veřejný prostor a život ve městě.