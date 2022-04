Na podzim Evu Chmelíkovou alias Mrs. CreatEve – tvůrčí ateliér oslovili lidé z pražské reklamní agentury Cocoon s tím, že se jim líbí její String art díla. „Požádali mě, zda by se mi chtělo jít do takového většího projektu - vyzdobit kancelář klientovi a udělat String art obraz přímo na stěnu. Nejdříve jsem tomu ani nevěřila a myslela si, že si ze mě někdo utahuje. Ten projekt mě neskutečně bavil,“ řekla umělkyně s tím, že 'Projekt becherovka' byl pro ni velkou výzvou a zároveň dalším posunutím jejich limitů. „Mám radost, že se vše povedlo dle očekávání a u klienta snad i nad očekávání,“ dodala.

Přitom Chmelíková provozovala ještě nedávno svůj prosperující kadeřnický salón. „Myslela jsem si, že je to můj splněný sen, ale před časem jsem o tom začala pochybovat a přišel syndrom vyhoření,“ přiznala.

Před dvěma lety kadeřnictví prozatím zavřela a začala hledat sebe sama. Říká o sobě, že je člověk, který neumí sedět a nic nedělat. „Měla jsem velké nutkání tvořit. Cokoliv. Ona i kadeřničina je kreativní záležitost, takže v tomto směru mi to chybělo,“ sdělila.

Zpočátku hodně pekla – dorty a další sladkosti. Hledá inspiraci na Instagramu a Pinterestu, a tak se podle Chmelíkové často stane, že tam na ni vyskočí něco zajímavého a řekne si, že je to krásné a zkusí to. S nadsázkou a úsměvem říká, že potřebuje umět všechno a hned.

Tímto způsobem objevování nového se postupně dostala i k String art, kdy na Instagramu našla obrovského Pop-artového lva tvořeného právě touto technikou. „Lev byl z dílny rumunského umělce a já jsem se do té techniky okamžitě zamilovala a opět si řekla, že ji musím zkusit,“ uvedla.

String art technika se vyznačuje uspořádáním barevných nití navlečených mezi body za účelem vytvoření geometrických vzorů nebo obrazů.

„Háčkuji, drhám, korálkuji, to vše mě moc baví, ale je pravda, že tyto věci dělá mnoho lidí,“ řekla umělkyně a vysvětlila, že má ráda, když může dělat něco jiného, výjimečného. Něco, co není pro lidi tak obvyklé. Tvrdí o sobě, že je člověk, který moc nejde s davem, je spíš individualista.

„A techniku String art v Čechách v takovém měřítku zatím nikdo nedělá. Když jsem dělala svůj první pokus o obraz touto technikou, manžel mi řekl, ať si vyberu nějaký jednoduchý motiv. Tak jsem se rozhodla, že pro moji maminku ke Dni matek ztvárním její portrét. To o mně asi hodně vypovídá,“ směje se.

Paní, která sleduje Evu Chmelíkovou na Instagramu, se jí zeptala, jestli hřebíčky po dokončení díla z příze vyndá. Odpověděla, že ne, protože jsou právě součástí onoho stylu umění. „A to je právě ono. Pro lidi je to nezvyklé, ale přiznám se, že mě baví se trošku lišit,“ řekla výtvarnice.

Chmelíková tvoří mimo jiné sochy z Powertexu, což je jakési tužidlo na textilie, při troše fantazie se hmotou dá ztvárnit skutečně leccos a vznikají zajímavé originály.

„Vnímám, že z mé tvorby jsou mezi lidmi asi nejoblíbenější stromy života. Tvořím na míru z krystalů a také anděly z krystalů a korálků – na ty jsem také tak trošku pyšná, neboť na rozdíl od těch stromů, jsou andělé můj vlastní nápad a též originál,“ sdělila umělkyně.

Jednoduše shrnuje, že ráda tvoří, ale nenechává se příliš ovlivnit tím, co je moderní nebo v čem je jistota, že o to bude veliký zájem. „Tvořím to, co je mi blízké a líbí se v první řadě mně. Jinak by mě to netěšilo a nebavilo,“ řekla výtvarnice a podotkla, že je pro ni o to větší odměna, když je někdo naladěn na stejnou vlnu a má stejný vkus.

Eva Chmelíková je jednačtyřicetiletá maminka dvou kluků, s rodinou žije v Holýšově. Má psa, kočku a na dálku adoptovanou orangutanku.