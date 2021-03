Chuť zavřít přišla právě teď, hodnotí covidový rok majitel fitness Robert Lukáš

V těchto dnech by v karlovarském fitness clubu Luky cvičily desítky lidí a pracovaly na své kondici a zdraví. Pandemie a protiepidemická opatření je ale vyhnala a to, co dříve bylo pro majitele podniku, manžele Lukášovy, životním nábojem, už rok kvůli nucené pauze představuje zdroj nejistoty a finančních ztrát.

Robert Lukáš. | Foto: Foto: archiv R.L

Jaro 2020 a první vlna pandemie byly pro Lukášovy překvapením, zároveň ale chápali opatření, která začala platit a jejich podnikání uzavřela. „Samozřejmě jsme brebentili, nevěděli jsme, co bude a nijak se nám to nelíbilo. Ale chápali jsme přístup vlády,“ poznamenává Robert Lukáš. Jako člověk, který se ve svém profesním životě zabývá zdravím lidí, očekával, že na podzim přijde i druhá vlna. S čím ale nepočítal, byl další rok zákazů a omezení, které jeho podnik poslaly finančně ke dnu. „Od podzimu kroky vlády nechápu. Natvrdo řeknu, že nás vede banda amatérů. A přístup ke sportovištím, je po celou dobu podepřený je domněnkami, které se nezakládají na pravdě a žádnými důkazy,“ myslí si. Ještě vydržte, zima to nevzdává, vzkazují odborníci zahrádkářům Přečíst článek › Fitness provozy podle něho splňují během roku nejpřísnější hygienická pravidla. „Nikdy se neprokázalo, že u nás se kumuluje infekce. A osobně si myslím, že to ani nemůže být pravda. Lidé se u nás přezouvají, povinné jsou ručníky na strojích. Každý den se desinfikuje celý prostor, náčiní, větrá se,“ vyjmenovává hygienické přednosti sportovišť. Rozestupy mají kolem sebe sportovci běžně, aby se neohrožovali mezi cviky. „Fitness centra nejsou důvodem pandemie. My jsme jejím řešením. Imunita lidí se bez pohybu a zdravého životního stylu přirozeně zhoršuje,“ kroutí hlavou. „Nechci v žádném případě zpochybňovat nebezpečí viru, ani plné nemocnice a skláním se před lékaři. Na druhou stranu, stav nemocnic není jen výsledkem viru, ale především dlouhodobé situace ve zdravotnictví. A také obdobím roku, kdy vrcholí běžně respirační onemocnění. Covid má těžký průběh především u lidí se špatným životním stylem, určitě situaci nezlepšíme tím, že lidem sport znemožníme,“ upozorňuje. Naděje, že fitness centra otevřou v příštích dnech je v podstatě nulová, že se otevře před létem, je spíše zbožným přáním fitness center. Přitom v létě, kdy by se opatření mohla uvolnit, mají fitness nejmenší návštěvnost a finanční situace se nijak nezlepší. Desítky procent podnikatelů v tomto odvětví pandemie pohřbí. Potvrzují to i výsledky průzkumu Hospodářské komory. „Z ankety vyplývá, že až 35% provozovatelů je schopno za současných podmínek udržet své podnikání maximálně jeden měsíc,“ potvrzuje prezidentka České komory fitness Jana Havrdová. Nikdy jsem nebrečel, až teď, říká otrlý muž z pohřební služby z Chebska Přečíst článek › Robert Lukáš udržení fitness financuje z jiného svého příjmu. „V současné době mě měsíc uzavírky stojí 180 tisíc měsíčně a vycucávám ten pověstný polštář, který radí vláda živnostníkům, aby měli. A ztenčuje se. Neuvažoval jsem, že bych podnik úplně zavřel. Ale teď tu chuť mám,“ připouští majitel fitness. Od státu pro společnost s ručením omezením, pod kterou je fitness registrované, pobírá kompenzace na uhrazení platu zaměstnanců a využil program Covid -nájemné. Výdaje na úklidovou firmu, energie a další náklady na provoz hradí z vlastních zdrojů. To je situace běžná pro většinu odvětví. „Současné krizové programy podpory vlády pomohly 43% provozovatelů s méně než dvaceti procenty jejich celkových nákladů, včetně těch mzdových,“ dodává Havrdová.

