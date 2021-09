Jak upřesnila mluvčí radnice Helena Kyselá, nejvíce nakažených hlásí Základní škola v Poštovní ulici, kde jsou v karanténě hned tři třídy. „Ve dvou třídách se objevily pozitivní případy, jedna třída pak byla odeslána do karantény, a to kvůli souvislosti s nákazou sourozenců z jiného ročníku,“ uvedla mluvčí magistrátu. Další třída v karanténě se nachází na Základní škole a základní umělecké škole ve Šmeralově ulici.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.