Čtyřicet procent všech osob ze Základní školy ve Svahové ulici, která funguje jako speciální škola, je covid pozitivních a od soboty 6. listopadu je celá budova ve Svahové ulici uzavřená. Zatímco dětí je pozitivních jen pět, ze zaměstnanců bylo na covid - 19 pozitivně testováno hned osm osob. "Jde o sedm učitelů a jednoho nepedagogického zaměstnance. Z těchto sedmi kantorů jsou tři očkovaní. Je opravdu velmi zvláštní, že jedna paní učitelka navíc covid už měla a když jí uplynula doba, prošla očkováním. A nyní dostala covid podruhé jako naočkovaná. Přiznávám, že to číslo pozitivních naočkovaných pedagogů je pro mě dost šokující," podivila se ředitelka školy Martina Kheilová.

Zdůraznila, že vedle toho, že se škola potýká s velkým počtem pozitivních osob, mnoho dalších - dětí i dospělých aktuálně marodí s velmi těžkou chřipkou. "Mají opravdu velmi těžký průběh, marodí s antibiotiky na 14 dní. A když je slyším, tak jsou na tom mnohem hůře než ti covidní. Nevím, co se to objevilo. Společně s hygienou nyní šetříme, co se to u nás stalo," posteskla si ředitelka, která je sama v pořádku. "Učím přírodopis a pokud to šlo, byla jsem s dětmi venku. Nemocnost se u nás objevila v říjnu a když jsem viděla, jaké tempo nabrala, v sobotu jsem hygienu požádala o uzavření celé budovy. Jsem velmi ráda, že tentokrát to bylo rychlé, od pondělka je tak škola až do 20. listopadu mimo provoz, protože lidi byli hodně vyděšení a báli se k nám chodit," konstatovala ředitelka speciální školy.

Škola přitom každý den přeměřuje dětem teplotu, speciální zaměstnanci během výuky pravidelně dezinfikují prostory včetně klik u dveří či klávesnic. "Buď to k nám zanesly děti, které byly bezpříznakové, a nebo si to odněkud přinesli zaměstnanci. Rozhodně ale u nás netolerujeme, že jsou děti nastydlé. Takové posíláme domů," dodala ředitelka Kheilová.

Základní škola ve Svahové ulici využívá jídelnu v nedaleké Základní škole dukelských hrdinů. Ředitelka této školy Eva Doušová se ale neobává, že by velké počty nemocných ve Svahové ulici měly mít negativní dopad na toto zařízení. "V jídelně jedli odděleně od nás. Nemyslím si, že by mělo dojít k nějakým problémům. U nás je naštěstí relativní klid. Za dva dny se nám vrací třída, která jediná byla nyní v karanténě. Jde o třídu z prvního stupně. Jinak jsme zdraví," oddychla si ředitelka Základní školy dukelských hrdinů.

Rozhodně by uvítala, kdyby se žáci začali ve školách opět plošně testovat. "Nejsem odborník na covid, ale organizačně to pro nás rozhodně není problém, pokud bychom si testy tedy nemuseli kupovat. Menší pochybnosti mám k relevantnosti antigenních testů, protože některé vykazovaly negativní výsledky a přitom byl člověk pozitivní. Ale obecně je podle mě určitě dobře udělat více než méně, abychom šíření nákazy zabránili, a tím je právě testování ve školách. Naše děti to zvládaly, i ty malé. Tyčinky si dávaly jen na okraj nosu, takže to nebylo škodlivé. A navíc se domnívám, že je to učí nejen k samostatnosti, ale především k zodpovědnosti a ohleduplnosti jeden k druhému," uzavřela Doušová.