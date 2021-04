Covidový rok: Podívejte se, kam všude vás Deník vzal na Videovýlety

/VIDEOVÝLET S DENÍKEM/ Nahoru do oblak, hluboko do jeskyní, pod vodní hladinu i do uzavřených památek a divoké přírody rezervací západu Čech, ale také na nejzápadnější bod republiky, střed Evropy i Velikonoční ostrov se mohli čtenáři vypravit z pohodlí svého domova prostřednictvím Videovýletů s Deníkem.

Kladská | Foto: Foto: Martin Silovský

Pravidelně každou sobotu jste se mohli setkávat s krátkými komentovanými dokumenty či reportážemi z vašeho okolí. Dohromady jsme tak publikovali 259 minut záznamu, což je zhruba 4 a čtvrt hodiny filmu, tedy stopáží dva dlouhé celovečerní filmy. Vidovýlety jsme vám přinášeli v době přísných vládních opatření i letního rozvolnění. Je to právě rok, co vyšel první, který čtenářům přiblížil dávno zaniklou Kollerovu huť na Tachovsku. Následoval pohled na jedinečné krasové jevy na Chebsku, viděli jste jarní osiřelé lázeňské kolonády a s průvodcem Pavlem Voltrem jsme se vypravili do Tachovského zámku a Jízdárny ve Světcích, kterou jsme prolezli doslova od sklepů až na střechu. Zdroj: Youtube Nadšence z řad milovníků zaniklých drah jsme vzali do Horního Slavkova, prošli se po zaniklé železniční dráze, kde před lety dokonce zloději ukradli celý železniční most. Společně jsme se projeli ve veteránu, vozidle Ford Capri, v modelu, ktrým jezdili seriáloví Profesionálové. Ve videovýletech nesměla chybět ani vzpomínka na Karla Gotta. Zdeněk Troška natáčel v kostele svatého Jana Křtitele pohádku Z pekla štěstí dvě, a mistr si zde zahrál dvojroli Pána Boha a Lucifera. Pod hladinu jezera Medard mezi štiky nám nechal nahlédnout potápěč Petr Skopal. Všechny Videovýlety s Deníkem najdete ZDE>>> Navštívili jsme nejzápadnější bod republiky, zhlédli krásy Bečovské botanické zahrady a na hradě Přimda viděli i takovou zajímavost, jakou je nejstarší středověký záchod. František Herink nás vzal téměř do oblak a vyprávělo tom, co obnáší létání na ultralehkých sportovních letadlech a strakonický rodák Pavel Pavel vzpomínal na rozpohybování soch Moai na Velikonočním ostrově a usazování viklanu u Domažlic. Naši čtenáři mohli být při natáčení nového klipu Lenky Dusilové, natáčení zimního videoklipu nadějné zpěvačky Anny Gálisové i nově objevovaného podzemí sto let zaniklé sklárny a ocelárny či chvilku spočinout u nejmohutnější borovice v Česku. To vše umožnily naše Videovýlety natáčené pro vás. Ze jejich zhlédnutí čtenářům děkujeme a těšíme u nového sobotního seriálu, ve kterém přineseme Video příběhy s Deníkem.