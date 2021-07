Redaktorka Karlovarského deníku vyrazila zmapovat další místa v Karlových Varech, která nejsou žádnou chloubou. Na některých je dokonce nebezpečno. V minulém díle vytipovala jako největší ostudy Mototechnu, staré letní kino, pivovar v Rybářích, objekt Barrandov na Hůrkách a areál staré vodárny u Meandru. Po těchto topech není už příliš z čeho vybírat, přesto se našlo dalších pět lokalit.

Garáže v Jabloňové ulici ve Staré Roli

Musím přiznat, že jsem toho zažila jako redaktorka opravdu mnoho, ale to, co se odehrálo při pouhém fotografování rozbořených garáží v Jabloňové ulici, bylo jedním z mých nejhorších zážitků. Za poslední dva roky po svém návratu jsem prošla už zchátralý pivovar v Rybářích, kde jsme s kolegou Dominikem Hronem narazili na neškodné a celkem milé bezdomovce. Byla jsem i na nechvalně proslulé ubytovně na Růžovém Vrchu, o které se říká, že tam tvrdé drogy není problém sehnat. Mluvila jsem tu s nájemníky i správcem. Za poslední dva měsíce jsem dvakrát navštívila ubytovnu v Charkovské ulici, kde jsem se snažila komunikovat s nájemníky. "Jabloňovka" je ale extra třída.

Na místo jsem přijela v pátek odpoledne 2. července s manželem a malým synem, že jen udělám pár neškodných snímků, nic víc. Netušila jsem ovšem, že tam bydlí jakási komunita, která si své místečko dobře hlídá. "Vy jste z úřadu?" ptala se mě korpulentnější starší žena romského původu, která šla uličkou mezi rozbořenými garážemi. "Ne, já jsem novinářka. Chci si tady udělat pouze pár fotek," odpovídám. Jsem na okraji garáží, ona přichází zezadu, kde nějaký muž něco kutí u jedné z garáží ověšených věcmi. Před ní stojí auto, jediné, které tam je. Paní se stále chová slušně a já jí slušně odpovídám, a ptám se: "On tady někdo bydlí?" "Jo, tady a tady a tady taky," říká žena.

Najednou se ale objevuje mladá velmi hubená žena s vykroucenými pohyby. "Bude tady …?" ptá se ženy. Přeslechla jsem, na jakého muže se ptá. "Proč si to fotíš? Co tady děláš?" otočí se na mě. "Protože je tady nepořádek a lidé si něj stěžují. Jsem od novin," odvětím jí slušně. "Tak proč si ho neuklidíš, když ti tolik vadí?!" křičí na mě.

Mladá žena na mě neustále něco pokřikuje a rozčiluje se. Dále fotím, areál obcházím celý a vracím se původní místo, kde stojí služební auto a čeká na mě rodina. Osočování žen začíná nebezpečně gradovat. "Ty konfidentko! Udavačko jedna!" nadává mladá žena. Raději míříme k autu, protože se otevírají dveře jedné z garáží a z ní vychází ne právě sympaticky vyhlížející muž s bojovým psem. "Pošlu na tebe policajty, ty jedna …," křičí mladší žena a muž s křížencem pitbula se hodně blíží.

Nasedáme do auta, skupinka se přibližuje. Manžel nastartuje a raději rychle odjíždíme pryč. "Není tady příjemně a rozhodně se tady necítíme bezpečně," přiznává žena na zahradě nedalekého domu a pokračuje: "Ona tam evidentně žije nějaká komunita, které velí nějaký šéf a toho všichni poslouchají. Nikoho cizího tam vlastně nepouštějí. Drogy? To určitě a říká se, že je tam dokonce vaří. Je to čtrnáct dní, co odtamtud utíkala nějaká žena, kterou tam zmlátili. Proč tam vůbec chodila?"

Podle ní by se měl situací kolem garáží někdo oficiálně zabývat. Jak ale říká mluvčí magistrátu Jan Kopál, všechny garáže, které byly v majetku města, už radnice nechala zbourat. "Ty, co tam zůstávají, jsou v soukromém vlastnictví a nic s tím nesvedeme. Některé už dokonce nemají ani střechu. Čas od času město nepořádek odtud vyveze," vysvětluje Kopál.

Stadion Ac Start

Je ve vlastnictví města, které chce využití stadionu řešit komplexně s KV Arenou. Nyní by se měla opravit dráha, město ale čeká na vhodnou dotaci. Dokonce se uvažuje o tom, že se nechá sundat přemostění - takzvaná slavobrána, která byla hodně využívána při spartakiádách. Zchátralé tribuny jsou už několik let ověšeny cedulemi, že jsou nebezpečné.

Kino v Lidovém domě ve Staré Roli

Ty tam jsou doby, kdy se sem za komunistů chodilo na promítání za jednu korunu. Kino je dlouhé roky nevyužívané. Vedení radnice ho chce zbourat a místo něho postavit park. Kolem ochozu nechalo město postavit bannerovou zeď, aby se zakryl nepořádek. Za plentou to opravdu nevypadá hezky.

Pozemky u Dolního nádraží - "Lordship"

Velkou ostudou Karlových Varů jsou i drahocenné a marně ležící pozemky podél Západní ulice - mezi Tuhnickou lávkou a Dolním nádražím. Je to už téměř 15 let, co tam město nechalo zbourat zahrádky, ale s lokalitou se stále nic neděje. Je tam několik vlastníků, včetně Karlových Varů, kteří se nedokáží dohodnout na kompromisu.

Chebský most

Chebský most rozhodně také není žádnou chloubou Karlových Varů. Blýská se ale na lepší časy, rekonstrukce se blíží. Jen je třeba říci, jaký účel bude most v budoucnu mít - zda se provoz na něm omezí nebo naopak navýší.