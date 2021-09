Lázeňské a krajské město Karlovy Vary prošlo v novodobé historii, tedy za posledních 20 let, velkou řadou proměn. Nejzásadnější investice udělalo město především v prvním desetiletí nového milénia.

Bazén v Thermalu. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Na změnách se ale podíleli i soukromí investoři nebo státní podniky. Soukromé firmy někdy ovšem realizovaly své plány navzdory představám veřejnosti, a to mnohdy i té odborné. Také nynější vedení magistrátu plánuje velké počiny - například modernizuje dopravní terminál Městské tržnice, staví nový Dvorský most či se chystá do výstavby Náplavky v Tuhnicích.