Mrznoucí mlhy jim komplikují řízení na silnici a zároveň viditelnost. Podle meteorologa Rudolfa Kovaříka ze Šindelové je Karlovarský kraj k tvorbě inverzní oblačnosti jeden z nejnáchylnějších..

„Inverze jsou trojího druhu. Vznikají zejména na podzim a to tak, že tlaková výše se dostane svým středem do oblasti Ruska a po její západní straně začne proudit teplý vzduch do našich oblastí,“ vysvětlil Rudolf Kovařík. „Chladný vzduch tak zůstává v nížinách a na horách je ten teplejší. Rozdíly v teplotách jsou markantní. Například v Karlových Varech mohou být dva stupně nad nulou a na Klínovci kolem dvanácti až třinácti stupňů,“ poznamenal Kovařík s tím, že zejména Karlovarský kraj je na tvorbu silných mlh a inverzí jako dělaný.

„Hlavně je to dáno terénem. Z jedné strany je Slavkovský les, ze druhé pak Krušné hory, takže náš kraj je, obrazně řečeno, jako velká mísa, ve které se chladný vzduch rád drží a tím pádem i inverzní oblačnost. Právě proto tu vzniká na několik dní ta typická oblačná deka. Oblačnost může rozbít pouze jiný frontální systém,“ popsal Kovařík.

Kvůli mlze a inverzní oblačnosti řidiči málem nabourali. „Když jedu ráno do práce, je to mnohdy lidově o kejhák. V mlze není skoro vidět a už mi do cesty několikrát vletěly srny,“ uvedl Jiří Dvořák z Chebu.