/VIDEO/ Detektor, který snímá srdeční tep na základě tlukotu srdce, objevil v noci na pátek v Karlovarském kraji při kontrole kamionu jedenáct cizinců.

Detektor odhalil uprchlíky. | Video: PČR

Vůz řídil 38letý muž a s ním byl v něm byl 42letý spolujezdec. Nelegální uprchlíci byli muži ve věku od 16 do 36 let. „Všichni cizinci byli zajištěni a převezeni na policejní oddělení. Řidič i jeho spolujezdec byli zadrženi,“ uvedla policejní mluvčí Zuzana Týřová. Sokolovští kriminalisté muže ve věku 38 a 42 let stíhají pro organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Akce pod názvem Kamion se koná na celém území České republiky a zaměřuje se především na odhalování nelegálního pobytu cizinců.