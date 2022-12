Karlovarská dětská lékařka Hana Brožová ze Staré Role běžně ošetří za dopoledne dvacet dětí, v těchto dnech je to i 55. "Evidujeme pacienty s chřipkami, RS viry a standardními infekty horních cest dýchacích. Děti trápí vysoké horečky, ošklivý kašel, únava, někdo i zvrací. Několik dětí jsem už musela poslat do nemocnice. Jde o udýchané kojence, kteří mají nálezy na průduškách. Právě dnes ráno jsem musela poslat do nemocnice čtyřměsíční Elišku, která stůně od soboty. Dnes přišla na kontrolu, její stav se ale zhoršil. Má horečky a nález na průduškách," říká dětská lékařka.

Jízdné v Karlových Varech má zdražit o pět korun. Cena karty zůstává

V čekárně u této lékařky byla i Kateřina Večeřová se svými dvěma dcerami - pětiletou Kamilou a patnáctiletou Kristýnou. Obě dcery marodí a nemocí prošla i ona sama. S covidem, který má za sebou, se to nedá vůbec srovnávat. "Nevím, co jsme to chytly. Marodíme už čtrnáct dní a už potřebuji jít do práce. V rámci ošetřování člena rodiny mi ale proplatí jen devět dní, to je velmi málo. Starší dcera nikdy nestonala. Teď měla přes týden skoro čtyřicítky. Je velmi unavená a neustále si stěžuje na škrábání v krku. Já sama jsem měla stavy, kdy jsem měla tři dny příšernou zimnici a hrozně mě bolely klouby. Brečela jsem bolestí, jak to bylo k nevydržení. Můj přítel si dokonce kvůli mě vzal dovolenou, aby se o mě mohl starat," stěžuje si matka, která ale naštěstí měla léky pro menší dceru doma, takže nemusela obvolávat lékárny.

Takové štěstí měla i maminka dvouletého Tomáška Makuky Sabina Weissová, který k lékařce Brožové přišel unudlený, uplakaný a s velkým kašlem. "Tomík má osmatřicítky teploty a marodí nám od neděle. Naštěstí jsem měla doma několik čípků na sražení teploty. Když jsem ale chtěla doplnit zásoby, zjistila jsem, že lékárny je nemají. Sehnala jsem až přes známou v lékárně v Ostrov," hlásí maminka dvouletého chlapce.

Prodej parcel spřízněným osobám v Perninku: ministerstvo neshledalo pochybení

Starorolská lékárna, která je hned vedle ordinací dětských lékařů, čeká každým dnem dodávku paracetamolových čípků. Ty si nechali vyrobit v Praze. "Objednali jsme je už v pátek. Kdy je dostaneme? Už včera bylo pozdě. Co jsme slyšeli, zásoby vypadly i v Německu. Podívejte se do regálu s nurofenovým sirupem. Je prázdný," potvrzuje špatnou situaci lékárnice Martina Holubová, která radí maminkám, jež nemají léky na snížení teploty pro ty nejmenší, dělat zábaly a dát na staré babské rady. Těm odrostlejším se pak může v adekvátním poměru rozdrtit lék pro starší a smíchat ho třeba na lžičku se šťávou. "Zkuste obvolat všechny lékárny, třeba se někde něco najde. Doporučovala bych hlavně ty nemocniční nebo poproste známé, zda nemají doma přebytečné zásoby," radí maminkám kojenců lékárnice Hana Jiroutová z lékárny Salvus na dětské poliklinice v Bezručově ulici.